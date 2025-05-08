新聞線上》給檢察官按個讚

基隆民政處長張淵翔濫權盜用個資被收押禁見。（本報資料照）

記者陳杉榮

為反制公民團體發起的大罷免浪潮，國民黨以涉嫌抄名冊的犯罪手法罷綠，結果處處露餡，自證這是「系統性犯罪」，當檢察官依法偵辦，朱立倫發動四二六群眾運動，意圖施壓未果，竟然痛罵檢察官是「鷹犬」。其實，國民黨只要認錯，接受法律制裁，還有自新機會，而國人看到檢察官代表國家積極追訴犯罪，應該給檢察官按個讚。

為什麼會有大罷免？這不是賴清德發動，民進黨也沒這個本事；事發原因是朱立倫和傅崐萁結盟柯文哲和黃國昌，在立法院濫行報復，一再提案摧毀憲法和國會，為避免台灣人的生活方式被藍白兩黨破壞，公民團體主動站出來！第二階段罷免連署，獲得超過一百萬公民支持，這是一股捍衛自由憲政秩序的強大力量，同時也向全世界發聲，毀憲亂政的藍白兩黨，只能得逞於一時，惡行終將被選民否決。

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檢察官發現罷綠團體抄名冊造假，依法搜索傳喚交保聲押，本為天職。罷團大抄名冊，觸犯刑法偽造文書罪，也觸犯個人資料保護法規定，若加上最新修正的公職人員選罷法，連署造假是「行為犯」，只要有此行為就構成犯罪，絕非如國民黨「驚世立委」翁曉玲所言，「就算有不法行為，也應該等罷免案通過再查」。一個法學博士一再發表連大一法律系刑法總則都沒讀懂的言論，只能說國民黨立委的法律素養，真是不堪聞問。

這次罷綠連署，幾乎都是抄名冊造假，從台南地檢署聲押國民黨副主委開始，高雄、新北、宜蘭、台北、台中，犯罪態樣大同小異。最可惡的是基隆民政處長張淵翔竟濫權盜用個資，給國民黨罷免民進黨籍市議員，身為市府一級首長帶頭犯罪，可謂罪大惡極，朱立倫帶頭聲援犯罪，難道沒讀過顧炎武的「廉恥」嗎？而檢察官鍥而不捨偵辦，法院裁准張淵翔羈押禁見，值得肯定。

罷免連署造假抄名冊，是侵蝕民主根基的犯行，國民黨過去慣於抄名冊數人頭，根本不把犯罪當成一回事，朱立倫罵檢察官是賴清德的鷹犬，在這麼多系統性犯罪當中，難道他有什麼重大牽連或難言之隱？他說人民會反撲，這話說的沒錯，如果不是這樣的國民黨中央，大罷免第二階段不可能有這樣的成績，台灣人民最後一定會反撲，用罷免票告訴朱立倫，可以下台了！

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