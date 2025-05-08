自由廣場》新南向國家主權財富基金發展現況

◎ 馬茹Maru、陳震睿

川普近期要求美國財政部研議設立美國主權財富基金之可能性，台灣研議成立主權財富基金已有多年，尚有許多技術性問題待克服，若依聖地牙哥原則，主權基金係指主權國家政府所建立擁有而用於長期投資之金融資產或基金，全球已有多個已開發國家成立且經營成效良好，例如挪威政府養老基金、新加坡淡馬錫、南韓主權財富基金等，全球超過九十個國家設立主權財富基金，有多個新南向國家近年成立或研擬設立主權財富基金，相關經驗值得台灣參考。

東南亞經濟體量最大且世界穆斯林人口最多之國家│印尼，今年二月底新總統Prabowo Subianto宣布推出印尼Danantara主權財富基金，Danantara在爪哇語中為外圍島嶼之義，目標投資二百億美元於有關印尼國家經濟安全之項目，例如原物料（銅、鎳和鋁土礦）煉製，人工智慧、煉油、再生能源及農漁產品供應。菲律賓則於二○二三年透過主權財富基金法成立菲律賓Maharlika主權財富基金，投資項目主要為攸關菲律賓能源安全、攸關國安之基礎設建設，資金來源則為菲律賓國有銀行、中央銀行，博彩收入；今年起，印度執政黨BJP內部則討論整合眾多基金，研擬以設立專法成立印度Bharat主權財富基金（BSWF），Bharat婆羅多的梵語意思代表印度，投資攸關印度國防戰略所需之原物料生產及運輸、水資源、糧食安全、AI及可靠之基礎建設，另透過此基金投資與海外供應鏈合作，則可強化代表印度教Bharat之主權意識，行銷莫迪政府所推之Made in India政策。而新興市場如土耳其、阿拉伯聯合大公國、巴布亞紐幾內亞、巴基斯坦、愛爾蘭等國，近年紛紛成立主權基金以投資原物料、糧食供應、水資源等攸關國安之重要項目。

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借鏡挪威、新加坡的經驗顯示，主權基金能幫助台灣提高政府養老基金及外匯存底報酬率，而從新南向國家如印尼、印度經驗顯示，主權基金能幫助台灣參與國際戰略投資並行銷台灣，只是設立專法、資金來源、投資目標及管理機構等措施步驟，均非一蹴可及，本周新台幣匯率大幅波動，若有台灣主權基金存在，定能穩定市場信心及降低波動，相信在產業、金融政策及對美關稅談判表現得當之卓內閣，必能借鏡已開發及新南向友邦之主權財富基金經驗，為台灣資產運用擘劃出最適合之方式。

（作者為印度人民黨清奈黨部委員、該黨海外之友會台灣區會長/本篇文章由北區服務處指導）

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