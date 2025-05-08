晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》時機錯誤的撒錢 恐埋下泡沫經濟

2025/05/08 05:30

◎ 汪志堅

面對美國關稅衝擊，藍白提出普發現金一萬元或六千元來討好民眾，但這並非現階段的合宜方案。美國關稅造成的衝擊，並非普發現金所能解決，面對台幣升值，更不該以普發現金作為因應。

美國關稅提高讓出口廠商成本大增，但產品若具競爭力，關稅就可轉嫁美國民眾，廠商的衝擊則是美國民眾購買力下跌致需求減少。產品若很容易被取代，則短期衝擊極大，政府應即救助，輔導出口其他市場或進行轉型。政府的角色並非齊頭式平等的補助所有廠商，而應針對受影響廠商，輔導補助調整市場及產品轉型。

欲解決台美貿易失衡，台幣升值是最簡單的經濟學原理，各界預期台幣將升值，熱錢將伺機湧入，熱錢可能是外資，也可能是台灣人的錢。台幣升值後，進口成本降低，進口廠商立即受益，根本不須補貼，台灣民眾也會享受到物價下跌或上漲減緩的好處，出國旅遊成本也會降低，這都會帶動民間消費支出。在如此時間點發現鈔補貼，除了想挽救被罷免的噩運，實在想不出好理由。

美國關稅有可能造成世界經濟衰退，這是未來式，要提早準備，但不是現在就普發現鈔。現在台幣已經升值，若搭配普發現金與大撒幣，反而造成熱錢過多，有可能重蹈日本在一九八六年到一九八九年的泡沫經濟，造成經濟損傷。當務之急，是要避免台幣升值後熱錢流入民間致消費過熱，也要避免貨幣乘數效應而致貨幣供給大增。

談到台灣引以為傲的民主，即使民進黨在上屆立法院掌握六十一席的過半席次，民進黨也沒有用表決大戰去輾壓所有意見，大多數法案也都是在朝野共同討論後尋求最大公約數。但本屆國會在藍白主導下卻有明顯不同，藍白兩黨加上無黨籍也只比上屆民進黨多一席，卻充斥了多數黨的傲慢，面對議案咸採強制表決，而非尋求各方共識，因而激化對立，並導致法案與預算案品質低落。

在經濟發展這類議題上，這次若再續用表決，在這個時間點，普發現金每人一萬元，這對台灣經濟發展絕非好事。因普發現金的做法要選對時機，若世界經濟陷入停滯，這時普發現金就是天降甘霖。但若擔心熱錢過多，卻又普發現金，就會反而助長泡沫經濟，絕非國家之福，且埋下未來究責的伏筆，藍白豈能卸責。

（作者為台北大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書