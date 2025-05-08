自由廣場》時機錯誤的撒錢 恐埋下泡沫經濟

◎ 汪志堅

面對美國關稅衝擊，藍白提出普發現金一萬元或六千元來討好民眾，但這並非現階段的合宜方案。美國關稅造成的衝擊，並非普發現金所能解決，面對台幣升值，更不該以普發現金作為因應。

美國關稅提高讓出口廠商成本大增，但產品若具競爭力，關稅就可轉嫁美國民眾，廠商的衝擊則是美國民眾購買力下跌致需求減少。產品若很容易被取代，則短期衝擊極大，政府應即救助，輔導出口其他市場或進行轉型。政府的角色並非齊頭式平等的補助所有廠商，而應針對受影響廠商，輔導補助調整市場及產品轉型。

請繼續往下閱讀...

欲解決台美貿易失衡，台幣升值是最簡單的經濟學原理，各界預期台幣將升值，熱錢將伺機湧入，熱錢可能是外資，也可能是台灣人的錢。台幣升值後，進口成本降低，進口廠商立即受益，根本不須補貼，台灣民眾也會享受到物價下跌或上漲減緩的好處，出國旅遊成本也會降低，這都會帶動民間消費支出。在如此時間點發現鈔補貼，除了想挽救被罷免的噩運，實在想不出好理由。

美國關稅有可能造成世界經濟衰退，這是未來式，要提早準備，但不是現在就普發現鈔。現在台幣已經升值，若搭配普發現金與大撒幣，反而造成熱錢過多，有可能重蹈日本在一九八六年到一九八九年的泡沫經濟，造成經濟損傷。當務之急，是要避免台幣升值後熱錢流入民間致消費過熱，也要避免貨幣乘數效應而致貨幣供給大增。

談到台灣引以為傲的民主，即使民進黨在上屆立法院掌握六十一席的過半席次，民進黨也沒有用表決大戰去輾壓所有意見，大多數法案也都是在朝野共同討論後尋求最大公約數。但本屆國會在藍白主導下卻有明顯不同，藍白兩黨加上無黨籍也只比上屆民進黨多一席，卻充斥了多數黨的傲慢，面對議案咸採強制表決，而非尋求各方共識，因而激化對立，並導致法案與預算案品質低落。

在經濟發展這類議題上，這次若再續用表決，在這個時間點，普發現金每人一萬元，這對台灣經濟發展絕非好事。因普發現金的做法要選對時機，若世界經濟陷入停滯，這時普發現金就是天降甘霖。但若擔心熱錢過多，卻又普發現金，就會反而助長泡沫經濟，絕非國家之福，且埋下未來究責的伏筆，藍白豈能卸責。

（作者為台北大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法