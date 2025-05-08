自由廣場》詐騙廣告氾濫 臉書能心安嗎?

◎ 墨客

Meta近日針對外界質疑它接受中國政府要求而審查台灣用戶內容一事，聲明從未接受中國政府的任何審查要求，重申它在台灣捍衛言論自由、保護用戶資料的立場。Meta還說，平台是由母語為繁體中文的專業人員，就台灣的內容進行審查與管理，以更貼近本地語境與文化。然而，這份聲明似未緩解台灣社會的憂心，卻讓人留意到臉書平台上為害極烈、日益猖獗的詐騙廣告。

根據近期揭露的數據，臉書上一季出現的違法投資詐騙廣告高達三‧六萬件，是YouTube的四十六倍、其他聯播網的五十八倍。如此驚人的巨大比例，凸顯Meta在詐騙廣告防治上的力不從心，更令人質疑其內容審查機制，是否擺錯了重點。許多詐騙廣告，明明一看就知是利用名人肖像、假冒合法金融機構與投資平台，但用戶檢舉後卻常常得到「查無不法」的機械式回覆，讓人感覺臉書成了詐騙集團的最愛平台、最穩避風港。

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這些詐騙廣告往往以演算法推播的形式，快速且大規模觸及脆弱族群，如長者或不熟悉投資的民眾。他們一旦信以為真，點擊廣告後，即落入詐騙陷阱的第一步，最後被詐動輒上百萬元。台灣警方與金融監管機構屢次發出警告，仍無法遏止該平台上氾濫成災的詐騙廣告，可見檢舉機制形同虛設。

除了敏感政治議題，Meta更應重視該平台長期氾濫的詐騙陷阱。與其強調言論自由的保障，不如展現實質作為，強化對詐騙廣告的預防與打擊機制。譬如，聘請更多具備金融知識、法律背景、熟悉在地語言與詐騙手法的專業人員，專責審查廣告投放內容；對於檢舉內容從寬認定，建立快速下架與廣告主封鎖機制，防堵詐騙慣犯換帳號就捲土重來。

Meta應積極主動和台灣政府、金融業者，建立更緊密的合作機制。透過資訊共享與技術合作，建構一個更具預警功能的詐騙辨識系統，除了為保護用戶，也為挽回平台自身的形象。「我不殺伯仁，伯仁為我而死」，許多用戶因臉書而墮入詐騙陷阱，若繼續虛應故事、放任詐騙廣告橫行，造成許多被害人的不幸，則Meta的上上下下，能睡得心安理得嗎？

（作者是現職國中教師）

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