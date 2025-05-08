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自由廣場》五月的慈暉 向白沙媽&大罷免女性志工致敬

2025/05/08 05:30

◎ 林進國

五月是感念母親慈愛的溫馨月，宛如上天的安排，白沙屯媽祖帶領三十二萬香燈腳展開十天九夜的南下進香出巡，為台灣這塊土地與人民賜福，與此同時，將近九成女性志工所組成的公民大罷免藍委團體，也進入二階連署送件的關鍵時刻，近半年來她們不畏風雨日曬，不懼恐嚇威脅，挺身捍衛民主自由與孩子的未來，展現台灣女性的勇敢韌性與細膩「妳們就是當代的在世媽祖婆」。

白沙媽可說是台灣最接地氣的媽祖婆，祂面對富甲一方卻賣黑心油品的頂新集團魏應充，縱橫花蓮20餘年卻舔共涉法亂紀的傅崐萁，擁有權力卻心術不正的縣市長與立委，即使這幫人備厚禮設香案攔路跪迎，媽祖婆總是繞行而過，用行動告訴台灣人，這樣的人不會得到媽祖婆的眷顧庇祐，反觀對於承受病痛苦難命運的底層，媽祖婆總是展現慈愛的一面，給予信心與賜福。感謝媽祖婆教導台灣人，要慈悲為懷、聞聲救苦，也須明辨是非、分明善惡。

五月是母親月，我們幸有白沙屯媽祖進香出巡，幸有公民團體罷免送件，五月更是我們懷抱感恩之心，挺身捍衛我們共同的母親「中華民國台灣」的溫馨月。在此向白沙媽、大罷免的女志工、參與連署的所有台灣人，致上最敬禮。

在接下來的第三階段投票暨補選立委，讓我們一起承繼媽祖婆的精神，不分藍綠、守護家園，團結一致、反共保台，為共同的母親台灣剿除內賊，下架舔共立委及政黨，讓我們的國家恢復正常。

（作者是科技公司營業經理）

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