自由廣場》將帥無能 整死三軍 朱立倫的426 害慘江啟臣們

◎ 鄧鴻源

一九一九年中國五四運動的目標是「外爭主權 內除國賊」，二○二五年的大罷免運動則如台灣的五四運動，目標一致。

罷免江啟臣的領銜人廖芝晏透露，罷江原本非常不順利，直到朱立倫發起四二六上凱道，竟瞬間掀起連署風潮。從四二六到五二○，短短一個禮拜就進帳五千多張連署書。日前已跨越二萬一千張的門檻，還多出一七七六張。這全都要感謝國民黨的主帥朱立倫，由於他的失策，激起廣大公民的危機感與不平，協助志工在最後一刻完成二階罷江的艱難使命！

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廖芝晏談起罷江，不禁淚眼奪眶，因為實在太難了！此區主要是靠豐原，收件數佔了八成，另東勢、石岡、新社、和平都是山城，總計才兩成，而江家在豐原是世家，江啟臣是國民黨下屆台中市長準候選人，同時是現任立院副院長，學經歷佳，仇恨值不高，罷起來實在力不從心。

豐原是小城區，人際網絡密切，住民大多相識。廖芝晏她們上街擺攤，常面對不友善眼光，甚至惡言相向，更常遭檢舉，也有來路不明者羞辱「你們收了民進黨多少錢？」、責罵「你們破壞地方團結！」、恐嚇「你們卡小心咧！」她和同伴飽受煎熬，哭了好多回！

幸好四二六後，風向大變，當天就有很多鄉親湧進服務處排隊連署，而外出擺攤的志工，回來也都眉開眼笑，紛紛說「大豐收」。謝志忠、蔡成圭兩議員更是大進帳。

緊接著的最後一週衝刺，越來越順利，廖芝晏笑著說「如果能讓我們再衝一週，鐵定能越過門檻更多，向罷免市區羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪的亮眼成績看齊！」

然而，朱立倫的四二六上凱道，為什麼會刺激民眾踴躍響應大罷免呢？一般認為是因為四二六的行動唐突，令人覺得「莫名其妙」，這次大罷免藍委，聲討的軸心就是「反共」，尤其是傅崐萁去年率十六藍委赴中國給王滬寧一一摸頭後，回國就在立法院提案擴權、大砍國防預算，所作所為都在幫中共併吞台灣鋪路。朱立倫卻睜眼說瞎話，把民進黨講成「綠共」，稍有常識或良知的人當然無法接受，從來只有紅共和藍共，哪來的綠共？

原本連署困難的顏寬恆、楊瓊瓔，罷團也完成二階送件且過關，台中二階罷免六席藍委，果然揮出全壘打！朱立倫發起四二六不但沒有傷到賴總統，反而提油救火，激起大罷免的怒火！將帥無能、搞死三軍，恭請朱立倫繼續出招，台灣幸甚！

（作者是大學教授）

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