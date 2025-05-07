自由廣場》墨西哥垃圾食物禁令對台灣的啟示

◎ 陳琪

二○二○年，墨西哥政府祭出重大政策：禁止在校園賣垃圾食物及含糖飲料，甚至要求販賣機、校外攤販都不得向學生出售垃圾食物，還延伸至學生能否攜帶這類食品入校。

據世界衛生組織報告，墨西哥是全球兒童肥胖率最高的國家之一，有七成成年人過重或肥胖，並衍生出高昂的健康支出及龐大的慢性病人口。這項禁令是針對公共健康與未來國力的關鍵戰役，當校園成為建立飲食習慣的重要場域，墨西哥政府用行動展現決心。

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國健署統計，台灣青少年過重與肥胖的比例持續攀升，國小學童每四人就有一人肥胖。學校便利商店與福利社充斥高油高糖食品，加上家長為求方便而讓孩子帶速食或手搖飲進校，在現實壓力下，健康飲食理念節節敗退。但這些不良飲食習慣與日後慢性疾病（如糖尿病、高血壓、心血管疾病）有直接關聯，形同對國民健康埋下長期的地雷。

墨西哥同時結合教育、宣導與家庭溝通，推出健康飲食教材、設計蔬果為主的午餐菜單、針對家長進行營養教育，希望打造多面向、全方位的支持系統。台灣若有意效法，除了「禁」尤應進一步「導」，從政策面補助學校引進營養師資源、提升學生與家長的營養識能、推動學校自辦健康飲食計畫，才不致落入形式主義的陷阱。面對可能來自家長與業者的反彈，政府應建立完善溝通機制與過渡期設計，減緩政策衝擊，爭取社會共識。

少子化浪潮下，每個學生都是未來的關鍵人力，健康自是根本中的根本。墨西哥的政策雖爭議不小，卻洞悉一個關鍵：唯有從校園著手，從最年輕族群著手培養健康觀念，才能改變整個國家的公共健康走向。

（作者是台北市民）

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