晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》墨西哥垃圾食物禁令對台灣的啟示

2025/05/07 05:30

◎ 陳琪

二○二○年，墨西哥政府祭出重大政策：禁止在校園賣垃圾食物及含糖飲料，甚至要求販賣機、校外攤販都不得向學生出售垃圾食物，還延伸至學生能否攜帶這類食品入校。

據世界衛生組織報告，墨西哥是全球兒童肥胖率最高的國家之一，有七成成年人過重或肥胖，並衍生出高昂的健康支出及龐大的慢性病人口。這項禁令是針對公共健康與未來國力的關鍵戰役，當校園成為建立飲食習慣的重要場域，墨西哥政府用行動展現決心。

國健署統計，台灣青少年過重與肥胖的比例持續攀升，國小學童每四人就有一人肥胖。學校便利商店與福利社充斥高油高糖食品，加上家長為求方便而讓孩子帶速食或手搖飲進校，在現實壓力下，健康飲食理念節節敗退。但這些不良飲食習慣與日後慢性疾病（如糖尿病、高血壓、心血管疾病）有直接關聯，形同對國民健康埋下長期的地雷。

墨西哥同時結合教育、宣導與家庭溝通，推出健康飲食教材、設計蔬果為主的午餐菜單、針對家長進行營養教育，希望打造多面向、全方位的支持系統。台灣若有意效法，除了「禁」尤應進一步「導」，從政策面補助學校引進營養師資源、提升學生與家長的營養識能、推動學校自辦健康飲食計畫，才不致落入形式主義的陷阱。面對可能來自家長與業者的反彈，政府應建立完善溝通機制與過渡期設計，減緩政策衝擊，爭取社會共識。

少子化浪潮下，每個學生都是未來的關鍵人力，健康自是根本中的根本。墨西哥的政策雖爭議不小，卻洞悉一個關鍵：唯有從校園著手，從最年輕族群著手培養健康觀念，才能改變整個國家的公共健康走向。

（作者是台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書