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自由廣場》基隆通勤族的悲哀：從塞車到「你們基隆怎麼了？」

2025/05/07 05:30

◎ 楊文修

比早起搭車通勤一個半小時更累人的，你可知道是什麼？就是同事見面劈頭就問「你們基隆市長怎麼又出包了？」

他們指的是，盜用戶政個資以暗助罷免政敵的民政處長張淵翔，他才剛被法官裁定收押禁見，從他認罪到請辭再收押，再到戶政主任、戶籍員與市政顧問接連涉案，這件基隆出品的醜聞，如雪球般愈滾愈大。

當基隆人的通勤成本真的很高：不只要付車資，還要付「尷尬稅」。想像一下：每天早上，你拖著疲憊的身子走進台北的辦公室，泡了杯咖啡，正想開始工作，同事卻湊過來「喂！你們基隆市府偷個資搞罷免喔？真的假的？」你只能尷尬裝傻，心中卻在OS「我比你更想知道答案好嗎？」，但問題連番而來「基隆市施政滿意度怎麼老是全國吊車尾？」「你們市長為什麼會有這麼多神操作？」

你的臉垮下來，還能怎麼回答？最後只能擠出一句「基隆地方政治很複雜，外人很難懂啦」然後逃離茶水間。同事想問基隆市長的施政？抱歉，我只知他綽號叫「小愛爸爸」。想問基隆的政治？拍謝，我對台北的吃喝玩樂更熟悉。我們在基隆睡醒，趕車到台北，天黑才回基隆，熟悉台北的餐飲與捷運，卻對基隆越來越陌生，而我們這群對基隆最不了解的通勤族，卻被迫成為基隆的「非官方發言人」，可笑罷。

每當謝市府捲入醜聞，基隆十萬通勤族就淪為「連坐受罰」的一群「你們基隆人怎麼會選出這咖市長？」「基隆人的耐受度很強喔」，我只能苦笑。我親愛的同事們、雙北的同事們，你們有所不知，基隆通勤族大多時間身在台北，睡覺才回基隆，我們沒空參與公共事務，也沒機會了解政治生態，我們只是挑一個便宜的住處。

基隆市政像人工草皮，表面看很新，其實卻是假。我們通勤族沒時間了解基隆市長做了哪些事，卻很清楚雙北的同事怎麼看基隆，怎麼嘲笑謝市長。你若是基隆通勤族，那你就是「尷尬稅納稅人聯盟」的當然成員。我們不清楚基隆怎會淪落到這個地步，只知道我們的尊嚴正在茶水間一點一滴流失。

（作者是基隆人，從事金融業）

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