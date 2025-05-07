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自由廣場》（林保華專欄）美國眼中的中國「鄉巴佬」

2025/05/07 05:30

美中貿易會談，是川普關稅戰中最重要的內容，也是最頭痛的問題，至今仍是虛虛實實，難辨其進度。根本原因應該就是，美國的對手是他們眼中的「鄉巴佬」，兩國並非處在同一等級、同一文明，因而始終難以交集。

「鄉巴佬」這個詞出現在一個月前美國副總統范斯接受媒體專訪時，他說，要解決「我們向『中國鄉巴佬』借錢，來購買『中國鄉巴佬』製造的東西」。英文用的是peasants，就是「農民」，是中性名詞，沒有褒貶，但譯成華文都用「鄉巴佬」的貶詞，這本身體現了兩國的文明差距。所以中國外交部才會怒斥「無知又缺乏禮貌」，中國網友也起哄。

美國對農民沒有歧視，選舉時還要保障農業州的利益以爭取選票，他們是國家的主人。中國則不同，中國成為「世界工廠」，靠的是數億農民的貢獻，但他們的社會地位永遠是「農民工」，不可能成為城市的正式工人，他們處於被歧視的地位，官方稱為「低端人口」，一旦有重要會議，他們就被趕出城市；失業人口他們沒有被計算在裡面，亦即不是政府的責任。共產主義理論說要消滅「三大差別」（工農差別、城鄉差別、腦力勞動和體力勞動的差別），但中共的政策卻是差別的凝固化，尤其毛澤東時代的工農業剪刀差更是驚人，大米一斤才值一毛多，而一件普通上衣就要好幾塊錢，那是城市對鄉村、工業對農業的嚴重剝削。如今中共都避談三大差別，所以對范斯點出是中國農民製造出來的東西特別敏感。

中國的共產革命實質上是農民革命，其領導人多為農民，更是痞子，知識分子也被同化，所以毛澤東才會到井岡山和土匪合流。毛澤東出身富農，對農民最了解。他在建國前夕發表的《論人民民主專政》中就說：「嚴重的問題是教育農民。」因為農民有自發資本主義傾向，必須管束，這就是把農民列為低端人口的原因。可是作為中共領導人的痞子，即使穿上西裝，甚至整齊劃一的西裝，然而他們的說謊抵賴，也只是穿西裝的流氓而已。習近平為他父親建造的大陵園能說明什麼？就是農民的暴發戶心態而已。在流氓頭子薰陶下，金三角建立數十萬人的詐騙園區，可堪比美當年湘贛邊境的井岡山。

中國明明一直抱住數千年前的奴隸與封建文化，卻要躋身現代社會，才會惹怒越來越多的國家。中國人的說謊成性，乃至到美國、台灣，不論移居十幾年或幾十年，有些還繼續說謊，以致美國派駐聯合國的華裔副政治參事吳婷（音譯）四月廿三日於安理會怒瞪中國官員，並撂中文直批：「中國言行不一，說一套，做一套！」中國官員挨罵，趕快低頭假裝翻看文件。

這次美中貿易戰，能否轉變中國政權屬性與文化結構，把中國的農民解放出來，享有與西方國家農民同樣的地位，是大家所熱切期待的。

（作者是林保華資深時事評論員）

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