自由廣場》張淵翔弊案 建議三招防弊

◎ 王昱培

基隆市政府民政處前處長張淵翔涉不當查調戶政系統個資且非法用於協助罷免連署，社會為之譁然，突顯公務機關個資保護機制亟須強化，茲提改善建議如下：

一、建置個資系統異常查調即時通報機制：本案涉及戶政系統大量個資受不當查調及運用卻未即時受發掘，致侵害民眾資訊隱私權甚鉅。因此，舉凡民政、衛政等具有個資系統的公務機關，應運用AI於個資系統建置異常查調即時通報機制，一旦遇大量個資或非公務時間查調等異常情事，系統便自動即時通報該機關資訊單位及其上級機關，俾即予行政導正或移送法辦，防堵侵害持續擴大。

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二、強化個資系統查調權限控管：本案民政處長張淵翔並非戶政事務所受理民眾申請案件或相關業務承辦人，卻能登入戶政系統進行查調，突顯系統查調權限開放過於浮濫。公務機關對個資系統權限開放應以業務所需權限最小化為原則，意即僅開放人員有權查調執行業務所需的資料，業務無關的部分不得查調，另無承辦相關業務人員則不應賦予系統的查調權限，以確保權限與權責相符。

三、加強公務人員的個資保護教育訓練：本案除前處長外，尚有眾多公務人員涉案，顯見公務人員的個資保護意識不足，因此各公務機關應加強人員的個資保護訓練，以防杜再犯。

（作者是文字工作者）

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