自由廣場》緩解關稅衝擊 打造韌性農業

◎ 蔡必焜

​美國川普政府在臺灣時間四月三日凌晨宣布對包括臺灣在內的多數國家實施對等關稅政策，行政院隨即在四日下午宣布推動總經費八八○億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，這項計畫經費在四月廿六日增加為九三○億元，以擴大照顧、支持受影響的產業，其中在農業方面包含三大面向、六大措施及至少一八○億元的經費。同時，政府於最短時間內組成談判小組，聯繫美國政府相關部門，積極安排進行臺美二國之間的關稅談判，期望儘速減緩並因應美國對等關稅政策對農業的衝擊。

​據初步了解，美國對等關稅政策對部分農漁產品，如臺灣鯛和蝴蝶蘭等項目的出口，以及美國豬、牛肉等畜產品進口臺灣對畜牧業可能產生立即性的衝擊。由於川普政府宣布對等關稅實施九十天的豁免期，故這期間內對臺灣農產品產銷的影響，可能不致於太大。也因為雙方關稅談判尚在進行，其結果對農業和農民的影響便充滿不確定性。因此，「不確定性」應是現階段川普等關稅政策對臺灣農業最主要的衝擊來源。

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​深知這種不確定性會造成農民不安與憂慮，賴總統在十八日前往嘉義縣與養殖業者座談，他在會中強調農漁業是各行各業的起家厝，期盼能轉型成永續韌性的產業，政府一定會做農漁業的後盾，希望農民和政府共同團結打拼。卓榮泰院長在十六日立法院答詢時表示，每個國家都有敏感的產業和產品，會基於保護這些產業和產品的角度來思考。而陳駿季部長亦同時表示，農業肩負糧食安全的責任，未來在處裡對等關稅議題時，一定會確保農業競爭力、永續發展和農漁民權益，不會將農業作為與美方談判的籌碼。

​從總統、行政院長和農業部長在這段間的宣示和政策作為可以看出，政府部門現階段針對美國對等關稅對農業的「不確定性」所帶來衝擊的因應策略是「緩解關稅衝擊，建立農民信任」；而長期的策略則是「打造韌性農業」，建立具備成長力、調適力和轉型力的永續農業。若是如此，筆者呼籲所有農民現階段不妨信任政府，與政府共同團結以緩解關稅帶來的農業經營壓力；長期則是和政府一起打造韌性農業，讓農業這間起家厝能夠穩健、堅實地立足於臺灣，而農民可以繼續樂活、安居於厝內。

（作者是國立中興大學生物產業管理研究所教授）

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