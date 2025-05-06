自由廣場》民防演訓未雨綢繆 備戰才能擁有和平

◎ 林逸民

四月廿六、廿七日在竹山的亞洲最大消防演訓場地，內政部消防署訓練中心，由福和會主辦的聯合民防演訓，是國內至今最大規模的民防演訓活動，也是首次聯合台灣各地的民防自訓團體互相切磋，由總統府全社會防衛韌性委員會劉玉皙委員召集，有多國代表處到場觀摩。承蒙內政部馬士元次長大力協助，力主台灣須發展強韌的對抗威脅能力，也感謝消防署租借場地，政府的積極性，與過去大有不同。

台灣官僚體系以往若聽到民防自訓活動，往往敬而遠之，深怕有任何備戰措施就是在挑起戰爭，軍警不僅不支持，甚至還視為「發展民兵」而緊張兮兮的監督。歷史告訴我們「汝欲和平，必先備戰」，妄想要展現「沒有威脅」來得到和平，從來都只會適得其反，若你沒有威脅性，不打你，打誰呢？

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最近的例子就是烏克蘭，澤倫斯基競選總統時，因他出身俄語區，主要取得俄語裔選票，主張可與俄國溝通和談，從而擊敗主張全力抗俄的對手波洛申科，此一結果讓普廷誤判以為俄語區民眾會「迎王師」，儘管美國一再警告俄國已動員、將開戰，澤倫斯基仍不以為意，未做準備，自認比美國更懂俄國，堅信整天「挑釁」俄國的波洛申科既已敗選下台，俄國沒有理由攻打烏克蘭。

但俄國攻打烏克蘭的理由，正是因為烏克蘭沒有抵抗的準備，故認有機可乘。反觀波洛申科時代，俄國認為烏克蘭抗俄情緒高漲，因而不敢造次。

從此教訓，我們得知，欲求和平，最有效辦法，就是全民展現抵抗到底的意志，讓中共不敢幻想有人「迎王師」，從而不敢啟戰端，這樣才會有和平。就這點，參與民防演訓的各自訓團，可說是模範生，裝備自備全套可能上萬或數萬元，平時就犧牲休假時間自我練習，還參與聯合演訓精進實力，中共見台灣人不畏戰且做好準備，必不敢動台灣一根汗毛。

問題是在野黨立委，成天與中共唱和，萬一中共產生錯覺，誤以為台灣人都像這批親中立委般卑躬屈膝，當然就會像普廷貿然發動戰爭，因此，我們必須把這些立委通通罷免，藉以向中共傳達正確訊息。烏克蘭案例證明，若以為「溝通」才有和談，反而會招來戰爭。只有徹底備戰，傳達抗中訊息，才能確保和平。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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