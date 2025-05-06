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自由廣場》癱瘓台灣的系列模式／從擁核勢力反撲 看在野政治操作

2025/05/06 05:30

◎ 汪志堅

最後一部核能機組將於五月十七日正式退役，台灣邁入非核家園的新階段。但擁核勢力卻強烈反彈，使近一年的電力議題爭論日益升高。

今年的預算審查，在野黨就刻意刪減對台電的千億元補助，政府最近準備編列四千一百億元特別預算，在野黨又反對撥補給台電。在野黨的反對顯然不是單純財政考量，而是想製造台電財務困境，迫使屈服而不得不重啟核電。且擁核者持續杯葛設置天然氣接收站，試圖壓縮天然氣發電的空間，以營造核電不可或缺的假象。而太陽能或風力發電的成本與穩定性，也遭擁核者刻意誇大，以削弱再生能源發展正當性，以強化核電依賴的立論。火力發電廠的空污明明已有改善，擁核者卻視而不見，也是為了要擁核。

在野黨藉由猛烈批評經濟部長為手段，試圖迫使其下台的政治意圖不難理解，但部長若下台，將被視為政府非核家園能源政策的失敗，重啟核電的訴求就可趁勢推動，非核家園也將走路歷史。

在野黨相同的策略邏輯，也出現在台美貿易議題上，刻意將台積電赴美投資醜化成「掏空台灣」，一再唱衰台美經貿協商，卻忽略台灣對美巨額貿易順差的事實。其實，透過談判釐清台美經貿分工，建立更穩健的雙邊合作，對雙方皆有益處。至於把任何讓步都視為失敗的零和思維，既不切實際，也有損台灣的國際信譽。在野黨反對與美國合作，對中國的軍事挑釁卻宛如默許，若依在野黨的建議行事，必導致台灣與美國關係惡化，害台灣淪為中國的禁臠。

類似狀況也發生在今年的中央政府總預算，在野黨大幅刪凍業務費，且刻意禁止預算流用，導致政府機關在執行政策與服務民眾時困難重重。業務費的刪減，根本無助於大幅節省支出，反而實質削弱行政效率。至於限制預算流用，更剝奪第一線單位的運用彈性，讓政府部門無法調整以因應實際需求。在野黨根本是蓄意設障，目的是癱瘓政府正常運作。

從能源、貿易到預算，表面上看似不同議題，唯背後邏輯一致：刻意削弱政府施政能力，讓人民對政府失去信心。幸好民眾已逐漸看清背後真相，而各界對大罷免的支持，正是對在野黨的強力回應。

未來核能技術在安全上若能有突破性進步，則仍有發展機會，但這並非指現有核電廠可無條件延役，也非指現在要放棄非核家園的目標。努力了這麼多年，非核家園即將實踐，若只因部分擁核台電員工抗議就放棄，民眾無法接受。

（作者是台北大學教授）

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