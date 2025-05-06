社論》他們總是唱衰台灣

中國加緊脅迫之際，從內部分化顛覆台灣的動作隨之加緊進行，而去年大選所導致的朝小野大局面，正好為其所用。（資料照）

隨著習近平野心日益張狂，中國併吞台灣動作不斷，主要國家對台海情勢關切不已。除了《經濟學人》上週指三項內外變數將置台灣於險境，美軍高級將領近日也對我國面臨的中國軍事脅迫提出警告。境外敵對勢力挑釁之外，其同路人加緊以違憲亂政、唱衰台灣等手法，配合進行灰色地帶戰略，企圖瓦解國人信心和鬥志，以不戰而屈兵。台灣人面對險惡的內外挑戰，須積極奮起因應。

美軍高級將領示警，如印太司令帕帕羅二日指出，中國針對台灣的軍事演練愈加密集，整體行動已從「溫水煮青蛙」變為「快速沸騰」，台海局勢風險劇升，讓他「夜不成眠」。他強調，美國有能力在衝突中擊敗中國，但解放軍擴張加速，挑戰與日俱增。新任太平洋陸軍司令克拉克受訪也表示，除了每天加強灰色地帶作戰壓力，中國可能封鎖台灣的軍演已成常態，美國須確保北京當局明白，美方願付出代價嚇阻其跨海侵略。

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中國加緊脅迫之際，從內部分化顛覆台灣的動作隨之加緊進行，而去年大選所導致的朝小野大局面，正好為其所用。本來，朝小野大的政局，二十多年前首次政黨輪替時即曾出現，但當時以中國國民黨為首的在野黨，敵我關係尚未錯亂如今日，對國家人民的忠誠猶存。然而，二十年前，在總統大選「連戰連敗」的連戰以「和平之旅」為名，前去北京會見中共總書記胡錦濤，國共關係從此趨於麻吉，且不惜犧牲台灣整體利益，以中共為馬首是瞻，營造「兩岸和平」假象。馬英九十年前與習近平的「馬習會」，在得諾貝爾獎的妄想中，也凸顯了他「相信習近平」基本心態。

從而，一年前藍營立委集體「上京」會見統戰最高負責人王滬寧之後，台灣政壇自此鮮有寧日。在藍、白政客聯手的立法院，國會奪權、毀憲亂政、憲政機關權力受侵蝕，憲法法庭被癱瘓，政府預算遭惡整刪凍…，公眾罷免立委的行動因而風起雲湧。國會之外，政媒的輿論攻勢和心理戰同時展開，企圖分化社會，削弱國人抗中保台意志，各種禁不起常識常理檢驗的奇言怪論屢見不鮮。

其例不勝枚舉，幾個近例可見一斑。四月初，馬英九政府的文化部長龍應台在《紐約時報》撰文，宣稱川普可能與習近平達成交易，把台灣拋在一邊；對台灣來說，時間已經不多了，唯有與中國「和解」。她一貫華而不實筆調旋招致諸多反諷，以「要投降就投降，別賣弄玄虛」最為貼切。無獨有偶，馬政府的國安會秘書長蘇起近日也指「東升西降」趨勢已成，台灣看不到出路，只能「漂流」，「美國已不可能救台灣」！這兩例與二○二○年馬英九揚言，美軍根本不可能來支援，台海戰爭「首戰即終戰」，都在散布失敗主義論調。

川普發起關稅大戰，這幫人等也沒閒著，趁機唱衰台灣。有人認定，美中僵持，川普善變且惡整盟友，習近平一定勝出，「非美經濟圈」將成型，台灣最大危機已浮現。這一論調，顯然無視深陷通貨緊縮、傾銷各國及關鍵技術遭美國掌控等中國弱點。進而，推論時間不在台灣這一邊，「若變孤島很可憐」。尤有甚者，賴清德政府面臨挑戰，戰戰兢兢，因應大局的特別預算已出爐，且台美完成首輪經貿磋商，他們都視而不見，抨擊「滿朝昏君昏臣」、「未戰先降」。

除了瞎捧中國、唱衰台灣，還不惜背離事實，有人宣稱中國並無軍事佔領台灣的選項，「併吞台灣是假議題」，因為今天的共產黨已不同於毛澤東時期，在「和平統一、一國兩制」之下，軍事佔領選項已遭廢除。台灣人剛送走公然宣揚「武統」的中配亞亞，否認「武統」的新語法，拿來騙三歲小孩都沒有說服力。

必須強調，上述謬論與《經濟學人》的觀察和析論，最大差異在後者嚴謹客觀的論據。該刊本期刊登了五篇分析文章，加上總編輯按語，承認四年前指「台灣是全球最危險的地方」，後來並未發生，但仍維持既有論點，對台灣前景憂心忡忡︰除了川普的作為、中國的軍事準備，主要還在台灣若因政治失能，未能果斷提升防衛支出，美國出兵協防的可能性降低。這一論點，與美國國防官員上週會見台灣立委所言相合，亦即沒有一個國家會願意為不重視自身安全的另一國家賣命。

馬英九及其高官在位時，對中國卑躬屈膝，換來中國否定「一中各表」；下台後，對中國脅迫台灣不敢稍置一詞，卻倒果為因，怪罪台灣，且散布失敗主義論調。與連戰一樣，過氣政客都應掃入歷史垃圾堆。

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