自由廣場》春節前該不該上課？ 教部的難題與家長的無奈

◎ 林政武

根據一一四學年中小學行事曆草案，寒假將於明年二月十日結束，十一日開學，學生須先上三天課（十一日至十三日），才迎來農曆春節，被許多家長批評「割裂假期」，不利安排出遊或返鄉行程，呼籲教育部調整。

家長團體的不滿在於，春節前短暫上課三天，迫使有長途旅行計畫的家庭須額外請假，尤其春節是重要的團圓節日，許多家庭會提前安排以避開交通高峰，若學校正常上課，無疑造成不便。

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事實上，春節假期每年依農曆變動，本就難以與學期日程完美配合。過去曾嘗試以週六補課調整，但學生連上六天課，效果不佳。目前提出解決方案各有優缺點：提前於學期末上課三天：雖避免春節前中斷假期，但可能壓縮學期進度，且寒假前的學習效果較差；開學後彈性補課，需連三週補課，執行困難，且影響作息；延後暑假三天，雖維持總課時，但應屆畢業生權益受損，可行性低。

無論教育部最終採用哪種調整方案，都很難讓所有人滿意。與其耗費行政資源在「微調三天」的技術性問題，或許維持原定行事曆，讓有特殊需求的家長自行為孩子請假，反而是最務實的解決方案。

當然，這樣的解決方案需要配套措施。學校應建立更完善的請假機制，教師也需調整這三天的課程內容，避免安排重要進度或考試。教育部更應藉此機會檢討僵化的行事曆規範，讓未來的假期安排更具彈性。

（作者為現職國中教師）

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