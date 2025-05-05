自由廣場》（胡，怎麼說）赤藍白三合一︰戰併吞、戰作票、戰貪污！

◎ 胡文輝

先說結論︰反對大罷免，就是支持「傅崐萁」們，就是支持它們繼續禍亂台灣、消滅中華民國，也順便把中國國民黨埋葬在歷史的髒垃圾堆中！

大罷免即將完成二階連署，志工們百折不回、不屈不撓、艱苦卓絕在街頭拚戰，寫下台灣民主史冊上平凡而偉大的動人篇章，即使沒有卅五發都全壘打，每一位曾經參與、烈日雨淋、苦心焦思、忍辱受罵…都堅定大罷免救台灣的志工，今生今世都可以無憾了。

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每一張大罷免連署書，都是寫給台灣的情書，因為愛與認同，我們連署罷免禍台害國的傅崐萁們，二階連署過關，歡呼幾下就好，藍白軍一定奧步、垃圾步盡出，透過它執政市縣選委會刁難之外，更須慎防莫名其妙水火毀掉連署書，中國操控媒體網紅網攻更傾巢而出，赤藍白黑金五邪惡勢力阻撓罷免三階投票…。

從二階連署送件到三階罷免投開票日，大罷免須扺抗「赤藍白三合一」惡軍壓境，這是長期抗戰，同意罷免票過關才算成功！四二六可看出「赤藍白三合一」根本不藏了，中國赤「戰併吞」台灣、中國藍國民黨「戰作票」無罪、中國白民眾黨「戰貪汙」免關，赤藍白三中黨各懷鬼胎，集錯誤、邪惡、扭曲於一身，卻為「佔台灣」結合！

四二六的主題「反綠共、戰獨裁」本就荒謬至極，藍白頭人朱黃等個個謊言滿口、面目猙獰、顛倒黑白，明明製造仇恨對立的是你們，卻誣指對手，中國國台辦則急急高度肯定、聲援，赤藍白營造的氣吞台灣泡泡，被賴總統一句「戰獨裁應該去北京天安門」戳破，露出內藏的中國赤、藍、白合謀「佔台灣」之毒計。

偽造連署就是作票，反民主罪大惡極，「中國藍」涉組織性偽造連署，基隆市府前民政處長張淵翔認罪用官署保管個資供國民黨罷免連署案，更曝露「官賊一黨親」，朱立倫東窗事發喊戰獨裁，就是政治逼迫司法、施壓「作票無罪」；「中國白」戰「貪污免責」，只為柯文哲一人量身定做；「中國赤」挺藍白亂台、壞民主、弱國防，方便併吞台灣！

白橘子（柯文哲私帳房許芷瑜），為掩護柯之貪逃亡了；藍園丁（傅崐萁管家李慶隆）也逃亡了，為埋藏赤藍多少見不得人的禍國賣台錢權交易？水很深啊！

（作者為資深媒體人）

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