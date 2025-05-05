自由廣場》從網紅詐騙案 看司法漏洞與警惕

◎ 魏思源

網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友涉嫌吸金上億元，潛逃加拿大六年，近日返國歸案。北檢訊後以諭知二百萬元交保，並限制出境、配戴電子腳鐐。

十億元詐騙，兩百萬交保，這不是黑色幽默，而是台灣司法的現實寫照。看似依法處理，實則荒謬，毫無震懾效果。台灣法律變相保護騙子的資產，讓詐騙變成「高回報、低風險」的金錢遊戲。

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這起案件並非個案。類似事件屢見不鮮：大筆吸金後輕鬆交保，媒體關注一過，便悄然淡出。受害者可能終生無法追回損失，結果卻是詐騙者得以脫身，繼續在灰色地帶遊走。

從醫美包裝到高報酬理財，詐騙手法越來越高明，即便理性如你我，也可能落入陷阱。這不是單純的貪婪，而是系統性設計的操控。我們不該苛責受害者，而應反思制度對詐騙行為過於寬容，並對交保制度的輕率以予重視正視，這正是詐騙猖獗的根源。

若觀察國際做法，美國的伊莉莎白．霍姆斯（Elizabeth Holmes）以Theranos科技詐騙吸金數十億美元，最終遭判十一年徒刑。英國對網紅誤導性廣告與虛假金融推銷設有明確罰則與追責制度；澳洲則立法規範網紅推廣商品或投資產品時的法律義務，並賦予消費者保護機關強力調查與懲罰權。相較之下，台灣對於重大詐騙案件的保釋金額、資產凍結機制、及網紅或高影響力人士從事商業活動時的法律規範，明顯偏弱。

當誠實的努力比不上狡猾的詐騙手法，正義如何維護？要遏止詐騙，不能只靠宣導，而需從制度下手：提高刑責、強化交保門檻與資產追償，並針對高風險角色建立法律責任框架。

否則，「吸金變理財，交保當結案」將成為台灣司法最諷刺的註解。

（作者從事資訊業）

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