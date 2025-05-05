自由廣場》（李筱峰專欄）中國國民黨有無教化之可能？

任何民主國家的政黨，為了爭取選票，難免有過激言行，但未聞有像中國國民黨這陣子面臨大罷免浪潮所反映出的荒腔走板！

先從一則幼稚的笑話說起，黨主席朱立倫怒嗆賴總統：有膽一起來重選。太好笑了！總統缺位由副總統接任，哪來重選？這是憲政常識，黨主席如此無知！

請繼續往下閱讀...

再看幾則邏輯錯亂的言行。盧秀燕對賴總統喊話：「希望賴清德專心國政，不要搞政治。」怪哉！國政不就是國家的政治嗎？要賴總統專心國家政治，又叫他不要搞政治，秀逗嗎？

國民黨台中市黨部因涉偽造連署名冊遭檢調搜索，盧秀燕又說話：「花那麼大力氣搜索，不如好好打詐。」現在不就是來打詐嗎？檢調打你們的詐，就表示不打其他的詐嗎？這種話術是在推卸己罪，誤導視聽，真惡毒！

這陣子中國國民黨的許多地方黨部黨工因出現近兩千份的死人連署書，明顯偽造文書，遭檢調約談、收押。國民黨不知羞愧，沒有道歉，反而誣指賴總統「政治迫害」、「綠色恐怖」。莫非檢調單位進行觀落陰，找來上千幽靈來政治迫害？

至於「綠色恐怖」更可笑！他們忘了他們的白色恐怖嗎？回顧一下歷史：一九五○年代至少有兩千多人因政治案件遭處決，八千多人處重刑。其中除了約九百人是真正共產黨員，其餘九千多人是冤案錯案假案的犧牲者。據謝聰敏調查，戒嚴時期有兩萬九千多案件移送軍法，逾十四萬人涉案，其中近四千人遭處決；據司法院資料，政治案件約六、七萬件，若每案平均以三人計，政治受難人逾廿萬人。這些真實的白色恐怖，不就是中國國民黨所為嗎？他們當年不覺得恐怖，只會喊萬歲，現在卻對自由度九十四分的台灣喊「綠色恐怖」，精神錯亂嗎？即使今天賴政府也像當年國民黨那樣亂抓亂殺人，還是稱「白色恐怖」，政治學上沒有綠色恐怖這種名詞，不要秀無知。

他們又胡扯「辦藍不辦綠」。按罷藍的死人連署書是個位數，罷綠的是近兩千份，前者可斷定是個人失誤，後者明顯是組織犯罪。自己作弊被抓，不知羞恥，還罵訓導處怎麼沒有抓別人？別人又沒作弊。

最荒唐的是四二六在凱道總動員的口號：「戰獨裁」「護民主」「反綠共」。這群當年最擁護兩蔣獨裁政權，現在靠攏中共獨裁政權的人，要「戰獨裁」「護民主」，簡直滑天下大稽！台灣現在是亞洲排名一、二的民主國家，這是長期受國民黨打壓的民主運動爭取出來的。

無賴最擅長用自己的污穢來投射對方。當年最反共、鼓吹民主自由的雷震，被國民黨扣上「為匪宣傳」的帽子；今天，反共的民進黨，也被扣上「綠共」的帽子！戲碼完全不變。如果民進黨真的是「綠共」，那和國民黨不是一家親了嗎？中共又為何還那麼恨民進黨呢？

國民黨說，民進黨內出現很多共諜，我們都沒有。廢話，共諜當然不會滲透自己人。

藍營始終不願知道民間發動大罷免的原因，卻亂扣帽子，朱立倫將賴清德比喻成希特勒：「鏟除反對黨，歷史上只有一個人做過，叫希特勒。」真夠無知！前述雷震被下獄十年，不就是因為結合台灣菁英籌組反對黨所致嗎？那不是你們喊萬歲的蔣介石所為嗎？再說，毛澤東容許反對黨嗎？貴黨班師回中國去，看看習近平會不會容許？

這群政客已無教化可能，罷了！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法