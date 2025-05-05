自由廣場》台美關稅優先磋商 搶佔全球供應鏈的主動權

◎ 陳擷安

台美經貿關係再度邁出關鍵一步。在行政院副院長鄭麗君與經貿總談判代表楊珍妮領軍下，台美完成首輪實體磋商！

這不僅僅是一次外交儀式性的互動，更標誌著台美雙方在全球貿易格局轉變下，積極尋求互利共贏的具體行動。特別是在美國總統川普重提對等關稅政策，台灣能在第一時間被納入「First Four」優先磋商對象（台、韓、日、越），不僅凸顯我方經貿實力，也顯示美方對台灣角色的高度重視。這樣的安排，亦是對台灣過去積極參與國際供應鏈重構與產業升級的肯定。而在中美角力未止、全球供應鏈版圖重塑之際，台美關稅談判的實質進展，無疑將成為台灣進一步鞏固「民主供應鏈樞紐」地位的關鍵。

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誠然，關稅與非關稅障礙議題一直是台美談判的難點。多年來，台企在面對美國市場時，除需應對美國法規的高門檻外，農產品進口與出口關稅政策也始終是爭議焦點。如今在「坦誠融洽」的會談氣氛中，雙方交換意見，更同意持續磋商，展現建立穩固夥伴關係的決心。這點對台灣極為關鍵——一旦能夠爭取到更合理的關稅待遇，不只可望降低出口產品的成本，更可為台灣中小企業進軍美國，創造更大彈性與空間。值得關注的是，此輪磋商不只談傳統製造業，更涵蓋醫療、農業、財政等領域，體現出台美合作逐步走向經濟體系全面對接。

台灣在全球地緣經濟日趨敏感之際，如何維持與美國的高層次溝通與合作節奏，將直接影響未來台灣的經貿安全與產業前景。更需思考的是，台灣是否準備好承接與美國更深層的經貿整合？例如，是否具備符合美國法規的制度與法治基礎？能否在智慧財產權、數位貿易、環境永續等議題上站穩腳步？這些挑戰不僅來自外部要求，更來自內部改革的必要。

首輪台美關稅磋商雖僅是起點，卻為台灣爭取極其重要的談判位置與國際能見度。在下一階段磋商逐步展開之前，政府與產業界必須更緊密合作，一方面落實對美市場的制度對接，另方面也為可能到來的產業競爭與轉型做好準備。台灣要做的不只是談好一場貿易協議，更是借此契機，加速全國經濟體系升級與國際化佈局。

畢竟，未來的競爭，早已不只是價格與效率的競爭，而是制度、信任與合作網絡的全面競爭。台美經貿磋商，正是這場競爭中，台灣最重要的起跑點之一。

（作者為科技集團法務）

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