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自由廣場》深化民主 重建新公民價值社會

2025/05/05 05:30

◎ 嶼明

在台灣，談到民主，人們往往直覺聯想到選票、政黨輪替與言論自由。然而，我們很少真正深入思考：民主的本質是什麼？自由又是什麼？而我們，又是否具備承擔這些制度所需的素養與責任？

民主的第一原理是：「權力來自人民」，因此政治人物的存在，是為了代替人民實現意志，不是要代替人民思考。人民關心的是什麼？無非是四個根本：自由是否被保障？法治是否公平？國家是否進步？內外環境是否安全？這些，應是我們檢驗任何政黨與政治人物的基本標準。

然而在現實中，我們看到的卻是另一種景象。民主社會裡，選民往往被政黨形象、政治人物魅力、媒體話術所吸引，而忽略了制度與價值的本質。許多人選擇政黨，並非因為認同其政策是否符合國家利益，而是因為對其「顏色」有情感歸屬。這讓民主逐漸淪為「表演場」與「動員戰」，而非公共理性競爭的平台。

真正的自由，不是想怎樣就怎樣，而是在清楚了解制度規則與公共責任後，仍能做出合乎價值的自主選擇。

我們不需效忠任何政黨，我們要效忠的是「制度的價值」。一個政黨若不能保障我們的自由、無法堅守法治、使國家停滯、甚至讓國家社會更危險，它就不配得到選票。相反地，無論它來自哪個立場，只要它能守住這些標準，就應得到肯定。這就是超越意識型態的選擇自由，是理性的政治成熟。

但自由與法治從來不是沒有代價的。它們不是政府「送」給人民的福利，而是人民主動爭取、理解並守護的結果。民主不是「選完就結束」的活動，而是「選後要監督」的持續行動。每一個有意識的選民，都必須具備基本的法治概念，懂得如何使用制度保障自己權益，並且願意在公共議題上發聲、參與、對代議士提出質疑與要求。

這就是民主社會的「真正成本」：我們不能只是享受投票的權利，也必須承擔參與治理的責任。

要做到這一點，我們需要一套公民評價框架，不再隨意地根據立場、情感或媒體風向決定立場，而是始終根據自由、法治、進步與安全這四大標準來思考。當公民具備這樣的素養，民主才不會淪為政黨輪替的遊戲，而能成為真正由人民主導、以價值為準繩的社會治理體系。

台灣社會正站在下一階段民主深化的門檻上。是否能跨越藍綠與統獨的操弄，回歸制度價值與公民理性，將決定我們是否能走向更成熟、更有韌性的民主未來。

（作者為開業建築師）

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