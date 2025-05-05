晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》正確看待《經濟學人》的警示

2025/05/05 05:30

全球進入川普關稅戰風暴，但《經濟學人》有關關稅戰將削弱台灣經濟實力的分析，仍未可輕率定論。（歐新社資料照）全球進入川普關稅戰風暴，但《經濟學人》有關關稅戰將削弱台灣經濟實力的分析，仍未可輕率定論。（歐新社資料照）

對台海局勢一向悲觀的外媒《經濟學人》日前報導「一場強權關於台灣的危機即將到來」（A superpower crunch over Taiwan is coming），分析三項因素將置台灣於險境，包括︰一，川普的關稅戰固然對抗中國，卻也同時削弱盟友的經濟實力，結果可能適得其反；二，中國奪取台灣的最新計畫，避開了軍事入侵的孤注一擲，同時演練更新穎的「灰色地帶戰術」；三，台灣內部的長期政治失能，造成政治僵局，無法為危機作充分準備。該刊並強烈質疑，川普可能為避免與中國核戰的風險，不排除會放棄台灣。

四年前，《經濟學人》刊登一張雷達螢幕上的台灣地圖，標題是「地球上最危險的地方」，對部分國人產生極大震撼；然而四年來，中國對台軍事恫嚇固然持續升高，但台海依然在動盪中維持穩定局勢。反而烏克蘭受到俄羅斯入侵，更多國家陷入戰火的蹂躪，因此《經濟學人》坦承，過去四年中，台海顯然並不是地球上最危險的地方，但是仍堅持其基本論點，對台灣未來的擔憂反而加深。其實，全球局勢的發展，並未讓《經濟學人》的警語成真，但吾人不必以一再惡意恐嚇台灣的角度質疑這家外媒的立場，反而應該正視其據以推論的事實。尤其是台灣內部的政治對立與僵局，包括藍白以監督制衡之名，行毀憲亂政之實，對國防預算的刪減，嚴重削弱台灣自我防衛能力，並且讓一些挺台國家質疑台灣人民對抗中共武力威脅的決心。更不可思議的是，七十六年前被中國共產黨趕到台灣的國民黨，與中共本來存在難以化解的「國仇家恨」，不料在兩蔣統治結束之後，打著蔣氏信徒、傳人的國民黨人在無力對抗民進黨崛起之下，親共傾向日益明顯，至今甚至恨民進黨更甚於中國共產黨。從前主席連戰這個總統大選的敗軍之將，開啟「連胡會」的「政治認祖歸宗」之路，藍營彷彿被植入親共的基因，因此對中共認賊作父，事事看其臉色，即便中共發動圍台軍演，亦不敢稍有微詞或不悅之情，更不避諱赴中表示親善。藍白以國會多數掣肘賴清德施政，特別是弱化國防之舉，令挺台的國際友人難以置信，美國甚至對藍白發出正在玩危險遊戲的警告。

此外，《經濟學人》認定中國運用灰色地帶策略對台灣施壓，確實奏效。這也是台灣正在面對的嚴酷挑戰。中共對台威脅的兩手策略，包括武力恫嚇與統戰，正逐漸加大其極限壓力。在軍事威脅方面，中共毫不顧忌地對台進行各種軍演，模擬包圍台灣的場景，欲將軍演例行化，卻仍無法擾亂台灣社會的日常，因此擾台更加升級，發展出一種灰色地帶行動。例如，在台灣周邊執行臨檢、海關檢查與執法巡邏，手段雖未達戰爭邊緣，卻足以削弱台灣主權。尤其，藍白若認同中共的「九二共識」與「兩岸一家親」，則兩岸問題將被視為內政，台海亦將被中國內海化，未來中共在台海進行軍演，對過往的外國船隻執行臨檢，國際社會將很難提出抗議或反制。而中國將台灣內政化，將台海內海化的意圖日益彰顯，台灣將面臨求援無門的困境。

近年來，國際社會友台的聲音日益強大，重點在否定中國曲解「聯合國二七五八號決議」，聲援台灣參與國際社會。事實上，「聯合國二七五八號決議」僅提及「承認中華人民共和國代表中國」，並將蔣介石的代表驅逐出聯合國，但並未有台灣屬於中國的宣示。然而，「二七五八號決議」卻變成中共統戰與大外宣的武器，要求各國承認台灣是中國的一部分，並排擠台灣參與國際社會。幸而，近年在中國不斷霸凌台灣，並在南海、台海、東海尋釁滋事之際，國際社會逐漸認清「聯合國二七五八號決議」的真正內涵。從美國、澳洲、荷蘭、加拿大、英國、捷克，各國國會陸續通過「挺台決議」，重申二七五八號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未排斥台灣參與國際社會。近日美國代表甚至在聯合國安理會用中文批評中國「言行不一」，說一套做一套；反映川普政府雖然要大幅改變國際社會的遊戲規則，但挺台立場依舊不變。而部分友台國家不但在國會發出正義之聲，並屢派遣軍機艦通過台灣海峽，履行自由航行的國際規範，展現不會坐視中國在「三海」的擾亂行動。

中共謀台日亟，手段更是無所不用其極，台灣的處境確實日漸困難，但台灣的生存韌性一向強大。例如疫情期間，專家判斷台灣因為與中國鄰近、經貿與人員往來密切，疫情必然受創嚴重，但台灣不但交出非凡的防疫成績，更以供應鏈完整的優勢，成為全球科技有效運作的重要支撐。如今全球進入川普關稅戰風暴，但經濟學人有關關稅戰將削弱台灣經濟實力的分析，仍未可輕率定論。此次，可以預期台灣社會仍會發揮高度韌性，克服一切挑戰，化危機為轉機，迎向高峰。但藍白親中、非理性對抗的失序行徑，將是國人必須警惕的重大隱憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書