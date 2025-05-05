社論》正確看待《經濟學人》的警示

全球進入川普關稅戰風暴，但《經濟學人》有關關稅戰將削弱台灣經濟實力的分析，仍未可輕率定論。（歐新社資料照）

對台海局勢一向悲觀的外媒《經濟學人》日前報導「一場強權關於台灣的危機即將到來」（A superpower crunch over Taiwan is coming），分析三項因素將置台灣於險境，包括︰一，川普的關稅戰固然對抗中國，卻也同時削弱盟友的經濟實力，結果可能適得其反；二，中國奪取台灣的最新計畫，避開了軍事入侵的孤注一擲，同時演練更新穎的「灰色地帶戰術」；三，台灣內部的長期政治失能，造成政治僵局，無法為危機作充分準備。該刊並強烈質疑，川普可能為避免與中國核戰的風險，不排除會放棄台灣。

四年前，《經濟學人》刊登一張雷達螢幕上的台灣地圖，標題是「地球上最危險的地方」，對部分國人產生極大震撼；然而四年來，中國對台軍事恫嚇固然持續升高，但台海依然在動盪中維持穩定局勢。反而烏克蘭受到俄羅斯入侵，更多國家陷入戰火的蹂躪，因此《經濟學人》坦承，過去四年中，台海顯然並不是地球上最危險的地方，但是仍堅持其基本論點，對台灣未來的擔憂反而加深。其實，全球局勢的發展，並未讓《經濟學人》的警語成真，但吾人不必以一再惡意恐嚇台灣的角度質疑這家外媒的立場，反而應該正視其據以推論的事實。尤其是台灣內部的政治對立與僵局，包括藍白以監督制衡之名，行毀憲亂政之實，對國防預算的刪減，嚴重削弱台灣自我防衛能力，並且讓一些挺台國家質疑台灣人民對抗中共武力威脅的決心。更不可思議的是，七十六年前被中國共產黨趕到台灣的國民黨，與中共本來存在難以化解的「國仇家恨」，不料在兩蔣統治結束之後，打著蔣氏信徒、傳人的國民黨人在無力對抗民進黨崛起之下，親共傾向日益明顯，至今甚至恨民進黨更甚於中國共產黨。從前主席連戰這個總統大選的敗軍之將，開啟「連胡會」的「政治認祖歸宗」之路，藍營彷彿被植入親共的基因，因此對中共認賊作父，事事看其臉色，即便中共發動圍台軍演，亦不敢稍有微詞或不悅之情，更不避諱赴中表示親善。藍白以國會多數掣肘賴清德施政，特別是弱化國防之舉，令挺台的國際友人難以置信，美國甚至對藍白發出正在玩危險遊戲的警告。

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此外，《經濟學人》認定中國運用灰色地帶策略對台灣施壓，確實奏效。這也是台灣正在面對的嚴酷挑戰。中共對台威脅的兩手策略，包括武力恫嚇與統戰，正逐漸加大其極限壓力。在軍事威脅方面，中共毫不顧忌地對台進行各種軍演，模擬包圍台灣的場景，欲將軍演例行化，卻仍無法擾亂台灣社會的日常，因此擾台更加升級，發展出一種灰色地帶行動。例如，在台灣周邊執行臨檢、海關檢查與執法巡邏，手段雖未達戰爭邊緣，卻足以削弱台灣主權。尤其，藍白若認同中共的「九二共識」與「兩岸一家親」，則兩岸問題將被視為內政，台海亦將被中國內海化，未來中共在台海進行軍演，對過往的外國船隻執行臨檢，國際社會將很難提出抗議或反制。而中國將台灣內政化，將台海內海化的意圖日益彰顯，台灣將面臨求援無門的困境。

近年來，國際社會友台的聲音日益強大，重點在否定中國曲解「聯合國二七五八號決議」，聲援台灣參與國際社會。事實上，「聯合國二七五八號決議」僅提及「承認中華人民共和國代表中國」，並將蔣介石的代表驅逐出聯合國，但並未有台灣屬於中國的宣示。然而，「二七五八號決議」卻變成中共統戰與大外宣的武器，要求各國承認台灣是中國的一部分，並排擠台灣參與國際社會。幸而，近年在中國不斷霸凌台灣，並在南海、台海、東海尋釁滋事之際，國際社會逐漸認清「聯合國二七五八號決議」的真正內涵。從美國、澳洲、荷蘭、加拿大、英國、捷克，各國國會陸續通過「挺台決議」，重申二七五八號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未排斥台灣參與國際社會。近日美國代表甚至在聯合國安理會用中文批評中國「言行不一」，說一套做一套；反映川普政府雖然要大幅改變國際社會的遊戲規則，但挺台立場依舊不變。而部分友台國家不但在國會發出正義之聲，並屢派遣軍機艦通過台灣海峽，履行自由航行的國際規範，展現不會坐視中國在「三海」的擾亂行動。

中共謀台日亟，手段更是無所不用其極，台灣的處境確實日漸困難，但台灣的生存韌性一向強大。例如疫情期間，專家判斷台灣因為與中國鄰近、經貿與人員往來密切，疫情必然受創嚴重，但台灣不但交出非凡的防疫成績，更以供應鏈完整的優勢，成為全球科技有效運作的重要支撐。如今全球進入川普關稅戰風暴，但經濟學人有關關稅戰將削弱台灣經濟實力的分析，仍未可輕率定論。此次，可以預期台灣社會仍會發揮高度韌性，克服一切挑戰，化危機為轉機，迎向高峰。但藍白親中、非理性對抗的失序行徑，將是國人必須警惕的重大隱憂。

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