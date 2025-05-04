自由廣場》在民主自由的課堂上 我們教的是誠信不是盲從

◎ 潘威佑

總統府前的凱達格蘭大道，原是台灣人民展現自由與理性對話的象徵，卻在四月廿六日藍白兩黨的集結中，淪為情緒操弄與真理扭曲的舞台。這場看似民主的行動，實則反映出對法治的不尊重與價值的混淆。對教育工作者而言，這不是可以沉默的時刻。

當罷免連署爆出偽造文書與死亡連署等違法情節，藍白兩黨不僅未曾反省，反而鼓動支持者上街，以抗爭之名合理化錯誤行為。他們高喊「戰獨裁」，卻對真正的極權者避而不談；標榜「為人民」，卻用假訊息矇騙社會大眾，對民主制度構成傷害，更在下一代心中種下是非錯亂的種子。

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更令人擔憂的是，當日集會言行荒腔走板，前總統馬英九更將「大罷免」口誤為「大便」，還有人錯誤宣稱「執政期間中共未曾軍演」，這些言論非但與事實不符，也暴露出對歷史與現實的輕忽。更諷刺的是，正是台灣的民主制度賦予他們集會與言論自由，卻被拿來作為削弱體制的工具，形成一場假反獨裁、真亂民主的鬧劇。

教育的本質不是迎合權力，而是指引人們認識真相、追求誠實。我們要告訴學生：民主不是掩飾違法的幌子，也不是情緒發洩的工具。真正的公民精神，是在錯誤前承擔責任，而非以群眾聲量掩飾過錯。政客若誤導社會、以抗議取代司法、以謊言掩蓋事實，他們損害的不只是法治，更是我們在教育中努力建立的正義價值。

因此，教育者必須堅守立場，在課堂上培養學生對程序正義的理解與批判思維的能力。要讓年輕世代明白；真正的勇氣，是在孤立時仍堅守信念，是在混亂中看見真理。違法行為不分政黨顏色，都應接受法治檢驗。唯有如此，才能鞏固民主根基，守護我們共同的價值。

回顧歷史，台灣的民主是從殖民與威權體制中，一步步由人民奮鬥而來的成果。民主非天降，而是靠一代又一代人的堅持與犧牲換來。今天我們更應堅定教育的方向，明辨是非，守住正義，讓台灣繼續在自由與公義的路上，昂然前行。

（作者為台灣教師聯盟理事長、台灣國家聯盟決策委員）

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