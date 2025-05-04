自由廣場》「川普牌」在南韓總統大選的因素

◎ 陳永昌

選前民調大幅落後的加拿大執政自由黨，在美國總統川普放話併吞為第五十一州下民族主義發酵下，關稅戰移轉選民對高房價暨通膨痛苦指數不滿，最後戲劇性扭轉頹勢，成功保住政權。

打了一場漂亮選戰的加拿大總理卡尼，臨危受命且沒有任何民選公職經驗，但曾任加拿大與英國兩國中央銀行總裁的金融專業資歷，獲得選民信任，更能面對川普二．○巨大衝擊，對美交涉力成為選民最在乎的領導特質。

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接下來南韓總統大選將於六月三日登場，隸屬執政保守陣營的國務總理暨代理總統韓悳洙宣布請辭，投入大選在即。與卡尼形成強烈對比，韓悳洙出身技術官僚，擁有超過五十年公職服務經驗。

韓悳洙擁有哈佛大學經濟學博士學位，歷任國務總理、副總理、青瓦台首席秘書及駐美大使等要職，獲五位總統相繼重用，橫跨政黨輪替下保守派與自由派政府；二○○七年在前總統盧武鉉最後一年任期，從主管經濟副總理獲拔擢升任國務總理，主要任務乃推動美韓自由貿易協定。前總統李明博上台後轉任駐美大使，成功推動兩國自由貿易協定生效，搏得「自由貿易協定傳道士」美名。

今年三月廿四日，南韓憲法法院駁回國會彈劾案，韓悳洙回任國務總理同時代理總統，終結副總理代理總理再代理總統的政務癱瘓亂象。韓悳洙財經背景與涉外經驗是後戒嚴時期群龍無首下的穩定力量，面對川普關稅戰，過去四十天臨危不亂見招拆招。四月八日，韓悳洙與川普通話，是川普重返白宮後兩國領導人首次講上話，雙方隨即針對關稅展開談判磋商，南韓一直穩居進度超前領先群，名列首批達成諒解協議國家行列。

在野陣營共同民主黨前黨魁李在明來勢洶洶，各項民調皆穩居大幅度領先態勢，執政國民力量黨黨內初選候選人則受前總統尹錫悅流產戒嚴拖累，民調始終徘徊低迷個位數，未正式宣布參選韓悳洙反而異軍突起，被外界看好有放手一搏機會。以擊退李在明為優先前提，國民力量黨初選領先者明確表態不排斥與韓悳洙比民調，終於促成七十五歲韓悳洙點頭答應撩下去。

南韓總統大選可能形成「知美派」韓悳洙與「親中派」李在明兩人路線之爭，關稅戰談判協議左右著選情走向，到底會是韓悳洙最有力的競選政績，或者成為李在明攻擊代理政府的強大炮火，華盛頓當局扮演著關鍵角色。

（作者為企業專業經理人）

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