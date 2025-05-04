自由廣場》這個市府有毒︰謝國樑的治理誠信大拍賣

◎ 張茂昌

如果不是檢調啟動，恐怕沒有人會知道，在台灣北端的海港城市基隆，有一樁超級離譜的治理醜聞，正逐步侵蝕我們對地方自治最基本的信任。根據目前所掌握的資訊，謝國樑的市府團隊，民政體系涉入動用戶政個資，進行在野黨議員的罷免連署。

這不是一場單純的行政瑕疵，更是制度性腐敗的縮影，正如案情愈演愈烈，已經從民政處長擴大到兩名戶政事務主任與一名基層科員，政務官與公務員悉數入案。

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當市民成為基隆市府手中的資料數據，最可怕的還不是現在已經發生的事，而是你可能永遠不知道這些資料將來會如何被使用。在謝國樑任內，市民過得提心吊膽，完全合理。在謝國樑任內，在野黨被打拐子惡整，完全可能。

問題不只是這個市府內有多少人涉案，而是：這個市府，是否還值得被信任？

市民更好奇：「市長是否知情？何時知情？」他們這樣問，合乎邏輯，因為在政府體系裡，愈是重大的犯罪，決策層級就愈高，基層多半是聽命行事而已。隨著案情「往下」查到戶籍員，市民「往上」的疑惑只會更深。

弊案的雪球還在滾，市府動盪，城市蒙羞，謝國樑如何還能歲月靜好？

當我們談論「誠信政治」，它不該只是競選口號上的四個字，而必須是一種決策習慣與制度文化。基隆的市民可以忍受政績平庸，但無法承受闇黑邪惡。台灣的地方民主可以接受政治對抗，但不能容忍違法濫權。這是底線，也是紅線，謝國樑該懂，也應該這樣治理市府，實際上卻沒有。

謝國樑可以繼續吹噓基隆是「有愛城市」，但首先得交代為何他每天上班的地方是「有毒市府」？ 面對這樣的荒謬，如果謝國樑無法說清楚，講明白，那麼市民自然會憤怒：這樣的市長，憑什麼繼續治理我們的城市？

民主，不只是選出誰來治理，而是要確保無論誰執政，人民的權利都不會成為犧牲品，而這正是我們嚴詞批評的原因，因為我們對民主價值真正「有愛」。

（作者為自由撰稿人）

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