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自由廣場》拚下去！ 苦戰區只差最後一小步

2025/05/04 05:30

◎ 史里

在《魔戒首部曲：魔戒現身》中，年輕的佛羅多曾說：「真希望事情不是發生在我這個時代。」甘道夫沉靜地回答：「我也希望。人人都是如此希望，但我們無從選擇。我們可以選擇的，是面對這種時代，我們要何去何從。」

而狄更斯在《雙城記》開頭也寫下：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」我們的確生活在這樣一個矛盾的年代：科技發達、民主制度已建立，卻也面臨前所未有的威脅——濫權、黑金、配合極權勢力的立院操作。

台灣的民主，並非自然存在，而是過去幾代人用血汗、勇氣與代價換來的。如今，這份守護的責任，落到我們這一代人的肩上。

大罷免，是歷史給我們的選擇題。

現在，我們距離成功只差一小步——還有一些關鍵區域至截止日，離法定門檻尚缺約幾千份連署書，有待最後衝刺，盼能及時達陣。

這不是別人的責任，而是我們每一個人，都有機會「補上那最後一筆」的行動時刻。只差一人一份，只差你願不願意站出來，為了台灣，為了正義，為了我們的下一代。

如果我們選擇冷漠，我們的孩子將在沉默及恐懼中長大；如果我們選擇行動，我們將成為守住台灣民主的最後一道光。

我們不只是在罷免不適任立委，也是在選擇一個未來。

請站出來，讓我們一起寫下人民覺醒的歷史篇章！

（作者為台南市市民）

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