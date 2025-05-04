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自由廣場》花蓮「拔傅」二階告捷的啟示

2025/05/04 05:30

◎ 康駿銘

花蓮「拔傅」行動一直被認為是不可能達成的任務，尤其在距交件截止前的數星期，還發生錯誤連署格式，而急須重簽補件，但花蓮民眾不但沒有氣餒，反而更積極呼朋喚友，把焦慮感轉化成強大的動力，不僅在回補之前無效的件數，還快速突破法定門檻，短短半個月從一萬七千份衝破三萬二七七七份，達成率為一六九．○六％，比徐巧芯還高，奪下全國第一名寶座。但送件後卻傳出疑遭花蓮縣選委會刁難，引發上百位民眾聚集關切，花了將近十四小時的「高規格處理」至深夜才清點完，僅剔除十一張。

傅崐萁作為壟斷花蓮朝政廿多年的霸主，這一年多來多次會見中共高官，又帶領藍白在國會毀憲亂政，面對此一首惡，這些得來不易的三萬二千多份連署書，讓全台大罷免行動士氣大振，也為第三階段注入強心針。

筆者自第一階段起加入成為微光花蓮團隊的志工，眼看著志工在不起眼角落舉牌，請民眾在不適合書寫的牆壁、護欄上，一筆一畫、小心翼翼地填寫連署書，後來申請到幾個固定收件點，在吉安成立罷免總部，志工從寥寥可數，擴大到上百人；從擔驚受怕地戴口罩帽子，怕被認出身份而遭不公平的「查水表」，到勇敢站在路邊高喊「罷免傅崐萁」，證明只要大家勇敢站出來，所謂的地方惡勢力絕非無法憾動的頑石。

花蓮的捷報，凸顯民主制度具有修正、權力制衡的特質，也警告政客勿忘自己是公僕，而非高高在上隻手遮天的領主。隨著「拔傅」民意高漲，傅崐萁的地方勢力已有崩解現象，微光變成曙光，讓遭政治凌駕司法的幸福水泥礦業稅案，也因「拔傅」行動而獲得全國關注。台灣作為民主法治國家，傅崐萁治下的花蓮卻宛如國中之國，連大企業都無法獲得公正對待，則力量微弱的中小企業及個人會面臨遭受到多大的政治壓力，可想而知。

花蓮一直是藍遠大於綠，如今這大疊連署書證明罷免具有強大的正當性，為了讓花蓮也讓台灣重回正軌，花蓮人請在第三階段，以選票終結傅氏霸業！

（作者是微光花蓮志工）

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