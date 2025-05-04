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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／清明

2025/05/04 05:30

攝于 南投 金龍山（曾進發作品）攝于 南投 金龍山（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

攝于 南投 金龍山（曾進發作品）攝于 南投 金龍山（曾進發作品）

年過壯年對於故鄉的回憶

攝于 南投 金龍山（曾進發作品）攝于 南投 金龍山（曾進發作品）

只剩一場又一場的喪禮

很多人都走了

就是覺得該回去一趟了

以靈車的速度開過滾燙的柏油路

一棟一棟光彩琳琅的樓房

如雨後春筍

肩並肩竄升在故鄉土地的傷口上

崗石墓碑是最自然的打光板

回憶隨著光影晃晃蕩蕩閃閃發亮

每一句當年親切的吃飽未

化作如今一聲聲無語的訣別歌

過去與當下的情緒於此地碰撞

往事如同雲海縹縹渺緲扭曲又瑰麗

宛如微風吹皺水池上楓樹倒影

宛如滿月時分淡淡鄉愁分外皎潔

自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉

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