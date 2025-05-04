自由共和國》曾進發／清明

攝于 南投 金龍山（曾進發作品）
攝于 南投 金龍山（曾進發作品）
年過壯年對於故鄉的回憶
攝于 南投 金龍山（曾進發作品）
只剩一場又一場的喪禮
很多人都走了
就是覺得該回去一趟了
以靈車的速度開過滾燙的柏油路
一棟一棟光彩琳琅的樓房
如雨後春筍
肩並肩竄升在故鄉土地的傷口上
崗石墓碑是最自然的打光板
回憶隨著光影晃晃蕩蕩閃閃發亮
每一句當年親切的吃飽未
化作如今一聲聲無語的訣別歌
過去與當下的情緒於此地碰撞
往事如同雲海縹縹渺緲扭曲又瑰麗
宛如微風吹皺水池上楓樹倒影
宛如滿月時分淡淡鄉愁分外皎潔
自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉
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