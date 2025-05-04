自由共和國》姜皇池／建立海上交通安全制度，因應灰區作戰

吾人誠摯呼籲：施政固然有輕重緩急，然處理海纜斷纜議題時，亦不妨同時盤點海上交通管理與執行體制。（海巡署提供）

姜皇池／台大法律學院教授

中國對台灣的灰區侵擾行動，日益多樣與複雜，僅於金門海域部分，去年三無船舶事件以來，中國海警船艦即騷擾多達七十次，而除此等既有的軍艦與海警定期與不定期的巡航侵擾與威脅外，中國亦逐漸加重民船扮演侵擾角色，包括利用權宜船舶。比如諸多涉及海底電纜斷纜事件即可辨識為中國權宜船所為；而中國權宜輪「鼓浪嶼號」更挑釁地航至離岸不到一浬且關閉AIS等事件。不僅如此，甚至有我國籍漁船竟發出中國海警AIS訊號，簡直是匪夷所思。

面對如此情勢，政府自是有所警覺，並已開始推動修法，如：針對海底電纜部分，政府著手全面盤點相關法令。就此，吾人固表贊同，但以個別事件的盤點修法作為應對方案，相當程度內仍透露出尚未找出根深痼疾。事實上，前述侵擾事件其實彼此相互關聯，其皆肇因於長期無所作為的海上交通管理體制。更直白地說，是中國切實掌握住我國在海上交通管理的空闕，凸顯出台灣海上交通管理能作為卻無所作為的現象。

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眾所皆知，任何海上行政不法或犯罪活動，都與海上交通管理關係緊密。蓋與陸上不同，在海上從事非法活動，皆需有船舶作為工具。倘若進一步觀察，此等從事非法活動之船舶，皆有一共同點，亦即此等船舶皆不按照規則在海上航行。不按規則的船舶航行，除經常造成公共往來安全之妨害外，此等不按規則之交通行為，往往是為實施犯罪或行政違規行為之預備甚或是著手行為。例如：船舶的AIS形同陸地上車輛的車牌，關閉AIS等同將車輛車牌拆除或遮蓋，更遑論冒用他人的AIS就是一種掛他人或假車牌的行為。在陸上，對於此等交通亂象，陸上警察機關可依交通部所主管的《道路交通管理處罰條例》予以處罰，倘涉及刑事犯罪，更將依《刑法》追訴其犯罪行為。

回到海上交通管理部分，就以因應違法錨泊於台灣周邊海域的權宜船為例，長期以來，不但未有一部完整的關於海上交通管理與安全法制，甚至連攸關面對並應處中國船舶蓄意擾繞，可供依循的外國船舶的無害通過制度，亦付闕如！此等基礎法規是對應海上違法事件，甚或國安處置的基礎，美日等國皆訂有完善海上交通安全法與外國船舶無害通過法規，立法完備，甚至連境外敵對勢力的中國都有完整立法與配套，獨獨台灣，應做且能做，但卻不做？玩歲而愒日，其與幾何？

面對中國海警船艦頻頻的灰區作戰，不論是在離島海域或台灣周邊海域，海巡機構縱能勉強因應，但顯已疲於奔命；至於處理中國權宜船或妨礙海上安全的非公務船舶問題，在缺乏海上交通安全法或外國船舶無害通過法規之現狀下，既需考量國際法之合法性，亦需國內不同單位的相互協調，目前似乎有些進退失據。

值此政府部門為因應海底電纜事件而盤點相關法令之際，吾人誠摯呼籲：施政固然有輕重緩急，然處理海纜斷纜議題時，亦不妨同時盤點海上交通管理與執行體制，若不如此，未來面對中國變化無端且態樣眾多的灰區作戰，恐仍只會讓整體政府，特別是海上執法機關，窮於應付。

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