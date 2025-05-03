自由廣場》一瓶維他命背後的真相

◎ 魏思源

在重視健康的年代，台灣人購買保健食品卻得忍受遠高於國外的價格。一瓶在美國亞馬遜販售的銀寶善存，每顆約台幣三塊半，台灣藥妝店卻賣九元，整瓶一百廿錠的價差更超過七百元。

許多人以為價格差距來自政府對進口保健品課徵的高關稅，的確，台灣對錠劑、膠囊類產品課徵三十％的關稅。多年來雖有立委與業者呼籲調降，政府始終以「保護本土產業」而拒絕檢討。這樣的政策已變成對消費者的「健康稅」，讓民眾多付出代價。

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但即使不計稅金，台灣保健品價格仍居高不下，原因在於通路結構的層層加價。從進口商、總代理、行銷團隊到藥局、電商、電視購物，每一層都抽取利潤。加上名人代言與鋪天蓋地的廣告行銷，不少國外平價商品，一進台灣就變成高價「精品」，成分未變，價格卻翻倍。

有民眾反映，一瓶維他命K2+D3在台灣藥局三十顆竟要六、七百元，但在國外網站，一百顆只要三百元，就算加上運費仍划算。有網友直言「一罐賣你十五元，有五元是關稅，五元是代言費，真正的成本連零頭都不到。」

當國人越來越習慣透過國際電商購買保健品時，政府依然無視制度與市場的雙重失衡，既未檢討過時的關稅政策，也未對通路加價與資訊不透明進行監督。價格差距日益擴大，傷害的終究是消費者。

保健，應該是全民基本權利，而非特定階層的專利。政府重視民眾健康就不應默許高關稅與不合理通路主導市場。該是重新檢討政策的時候，推動價格透明與比較制度，讓台灣人維護健康不須多花冤枉錢。

（作者從事資訊業）

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