自由廣場》當官沒有很偉大 政客蹭媽祖 請自我節制

◎ 陳昶日

白沙屯媽祖起駕南下北港進香，雲林縣長張麗善動手推開媽祖欽點值年爐主，只為卡位搶鏡頭與台中市長盧秀燕站在C位合照。

張麗善事後說，不知道對方是爐主，並非故意。但這是睜眼說瞎話，爐主身為當天儀典主人，站在前排中央，身上披掛紅色彩帶，上面寫著爐主字樣，十分清楚容易辨識，最愛跑宮廟活動的張麗善豈會不知，來者是客卻喧賓奪主，乞食趕廟公硬要蹭媽祖留下合影，把在雲林那套行徑，複製到苗栗來，曝露長期以來的心態。

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這種場景並不陌生，四月初，大甲媽祖遶境隊伍行經西螺大橋，張麗善與立委張嘉郡，姑姪兩人就和西螺鎮長廖秋萍「搶掌轎」，形成與鎮瀾宮董事長顏清標四人擠在轎前狹窄空間的尷尬場面。然而，媽祖鑾轎跨過濁水溪，西螺地方主人廖秋萍是依往例站前面，張麗善卻說這樣沒辦法拍攝合照，難道大甲媽祖鑾駕在她眼中只是擺拍政治道具？就如同白沙屯媽祖登轎只是她跟盧秀燕合拍宣傳照背景嗎？

去年白沙屯媽首次停駕雲林縣政府，張麗善率領縣府一級主管跪地迎接，淚流滿面祈求「媽祖庇佑雲林脫離貧窮」。但她與張榮味兄妹執掌雲林縣政超過十一年，風頭水尾雲林縣無法「脫離貧窮」，兩人難道不必負起最大責任？地方父母官自己努力不夠，還牽拖卸責求問媽祖，最想掉淚應該是雲林縣民才對呀！

（作者從商，家住新北市）

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