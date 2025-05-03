自由廣場》一連串的失策與瞞盰 國民黨幾乎團滅 罪魁禍首是朱立倫

◎ 林正二

正當賴清德總統南北奔波，跟全台各地企業家座談，請教如何因應川普嚴峻的關稅戰時，國民黨朱立倫主席竟集結數萬支持者，在總統府前批判賴總統是獨裁者、民進黨是綠共、要「戰獨裁 反綠共」。然而，賴總統若是獨裁者，政治異議者早就被抓關押了，哪裡還能在國會為所欲為，又哪裡能在凱道聚眾公然痛罵賴總統獨裁？

實情是，當朱立倫在抹黑民進黨時，藍營的連勝文、洪秀柱與夏立言正在訪中，和中共對台總負責人、政協主席王滬寧把酒言歡。傅崐萁更在去年四月率大批藍委赴中和王滬寧見面，返台後就大肆違憲擴權、癱瘓憲法法庭、亂修財劃法、憲訴法與罷免法等，更刪凍政府預算四六○○多億元，架空賴政府。國民黨自己親共，是典型「藍共」，卻將反共的民進黨抹成「綠共」，但人民眼睛雪亮，清楚國民黨和中共裡應外合，不顧國家安全與人民死活，亂砍國防與民生預算，才激起公民憤怒，展開大罷免運動。

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面對公民怒吼，國民黨不但不改過，反而以高達二九二三件的偽造文書，以造假手段罷綠委，基隆、雙北、桃園、宜蘭、台南、高雄紛傳弊案，多名地方黨部幹部被法官裁定收押，國民黨竟聚眾違法在北檢前鬧事。近日，基隆市府民政處長張淵翔更利用職權，進入戶政系統助藍營搞罷免，嚴重侵害個資。國民黨黨政不分、無法無天，違法造假到如此駭人聽聞的地步！

近日更爆出傅崐萁當花蓮縣長時，違法調高七倍礦石稅，在幸福水泥打贏官司後，竟透過副縣長、祕書長、環保局長脅迫該公司若不把被縣府超收的稅金二．五億回饋地方，就要用環境污染相關法令停止該公司展延採礦執照，但明明花蓮縣府已勘驗該公司環評及格可繼續營業。身為國民黨立院總召，傅崐萁竟然利用國家機器威脅合法廠商，比黑道頭子更惡霸兇狠，而朱立倫竟將這種貨色迎回國民黨還賦予要職，搞得全黨幾乎團滅，朱立倫難辭其咎！

國民黨這些日子爆發出一連串親共、虛偽造假、獨裁霸道的新聞，還敢做賊喊捉賊，抹黑污衊執政黨嗎？還不承認錯誤，改邪歸正嗎？

（作者從事政治評論）

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