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社論》國民黨陷「以亂制罷」困局

2025/05/02 05:30

國民黨帶頭將在五二○後罷免賴總統，升高政治對峙。訴求雜沓，前後矛盾，國民黨正陷入「以亂制罷」困局。（資料照）國民黨帶頭將在五二○後罷免賴總統，升高政治對峙。訴求雜沓，前後矛盾，國民黨正陷入「以亂制罷」困局。（資料照）

國民黨上週六舉辦四二六凱道集會後，改推罷免賴清德總統作為政治議程，與其合流的民眾黨則表態支持。面對公民團體推動罷免藍委行動，國民黨先前定調「以罷制罷」，也要發起罷免綠委，結果多地出現偽造連署，搞得灰頭土臉。現在看似拉高政治訴求，瞄準國家元首，目的仍試圖凝聚藍營士氣，避免未來大罷免投票時潰敗。但問題是，藍白批評罷藍委最大理由，即認為眼前應是推動國計民生，並因應國際變局的時刻，不該「拚政治」。結果國民黨帶頭將在五二○後罷免賴總統，升高政治對峙。訴求雜沓，前後矛盾，國民黨正陷入「以亂制罷」困局。

先看所謂罷免總統的可能性。憲法增修條文規定，「總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。」立法院共有一一三席立委，換言之，國民黨要提案罷免總統、副總統，須經廿九席立委提案，並經七十六席立委同意後，才能成立。目前朝野在立法院的席次，在野黨占六十二席，其中國民黨五十二席、民眾黨八席、無黨籍二席，執政的民進黨五十一席。在野合計還差十四席。但看目前的政治情勢，罷免泛藍立委共三十五案，正如火如荼要衝高最困難的二階段連署人數。而罷免綠營立委的十五案，二階連署尚待加溫，看出冷熱有別。藍白支持者對國民黨罷免總統主張並不熱中，更認為此乃「遙不可及」。

國民黨領導層的訴求紛亂，令人困惑。在凱道集會喊出罷免總統後，又喊要彈劾總統。然而，憲法增修條文清楚規定，「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。」這難度又比罷免還高一些。領導國民黨者，無視政治現實與憲法內容，還以為支持者能任其左右，自嗨訴求，無怪乎有藍委憂黨處於「群龍無首的狀態」。至於有國民黨要角提議發動倒閣，雖有高度政治風險，但若能就此擺脫大罷免戰場，不失為反守為攻的破立之道。黨中央剛開始虛偽稱「任何方式都不排除」，黨內甚至還傳出八成藍委支持。但過了幾天，透過黨中常會定調稱「大部分黨內立委都不贊成自傷」。外界解讀這反映黨內領導權之爭，黨內要角難以齊心，也使國民黨得繼續面對恐愈趨不利的大罷免浪潮。

公民團體發起罷免藍委行動，藍營原不看好，甚至輕視以對，還試圖通過選罷法加嚴連署規定，橫加攔阻。然而事與願違，罷免之火未熄，反而愈燒愈旺，國民黨才推「以罷制罷」倉促應戰，之後又挾藍白國會多數提出毫無意義的反廢死、反戒嚴兩公投案，來干擾罷藍委行動。不過，國民黨地方組織進行的罷綠委連署，卻在多個地方出現「幽靈連署」的違法情形，檢調必須依法偵辦。藍白對此控訴政治打壓，是賴清德「獨裁」。然而，相關告發、查核連署資料正確與否責任，都在地方選委會與地方政府。在野黑白顛倒，無法卸除罪責。檢調查辦違法連署，現已有國民黨台北市黨部主委遭羈押，新北市黨部書記長被收押，基隆市民政處長更因洩漏個資涉案，國民黨在北北基主要票源區「淪陷」，顯示便宜行事、目無法紀情形，有如提油救火，反讓罷藍委之勢，更沛然莫之能禦。

四二六凱道集會，藍白高喊「戰獨裁」，賴清德則回應要挑對地方，應去北京天安門才對。國民黨面對獨裁中共總矮一截，「聯共亂台」行徑，人民早看不下去，今年還是當年「連胡會」二十年之際，國共一家親醜態，歷歷在目。現還大言不慚，要對民主台灣「戰獨裁」，令人搖頭。中國國台辦前天還「聲援」藍白的四二六抗議，獨裁國家居然助陣「戰獨裁」，堪稱笑話。再看藍營說法，妄稱檢調偵辦造假連署、公民發起罷免藍委行動，都是賴清德主導，要其「下令停止」。這種無視民主法治，正是反映依附獨裁者心態，以為都能像習大大，獨裁治國，說停就停。大罷免起因藍白肆意國會擴權，人民不滿其毀憲亂政。國民黨地方組織涉假連署遭查辦，藍委竟稱「偽造文書有這麼嚴重嗎？」由此可看出，從破壞民主，到無視法治，藍白這一年多來的亂政不止，是國民黨自陷大罷免困局的最大原因。

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