自由廣場》加拿大大選給台灣的啟示

◎ 李靖

二○二五年加拿大聯邦大選落幕，由總理卡尼（Mark Carney）領軍的自由黨，在強敵環伺中逆勢勝選，不但保住第一大黨地位，還在選前民調一度落後近廿個百分點的情況下，成功奪下一六五席。這場勝選並非僥倖，而是自由黨堅持國家主權、直面外部威脅與內部焦慮的成果。此一政治風景，對於面臨中國長年打壓與社會分歧困境的台灣而言，正是足資借鑑的一面鏡子。

選戰過程中，美國前總統川普一再對加拿大施以「關稅霸凌」、揚言要「讓加拿大成為美國第五十一州」，甚至在國際場域嘲諷其主權。這些粗暴而羞辱性的言論，引發加拿大民間強烈反彈，也讓國內主張對美強硬、堅守國家尊嚴的自由黨逐漸累積選民信任，最終完成逆轉。加拿大用選票展現一個民主國家的理性：面對威權恫嚇與主權挑戰，唯有堅守核心價值，才能凝聚人心。

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台灣處境與加拿大何其相似。中國對台軍事威脅、外交打壓與資訊戰已是家常便飯，近年更藉經貿與代理人勢力著手顛覆台灣內部秩序。與其一味委曲求全，不如學習加拿大以直白堅定的態度對應外部霸凌，同時在國內深化民主治理、推動社會改革，讓人民相信：捍衛主權與照顧民生並不衝突，而是可以並行的國家方向。

加拿大自由黨這場選戰提醒我們，面對人民對政府施政的不滿，執政者不必急於迎合或轉向，反而更應強化價值論述，拉回焦點。當卡尼重申加拿大不是美國附庸、堅決反對任何對主權的侵犯時，不僅未被指責「挑釁」，反而贏得更多認同。這正是民主政治的核心力量：誠實面對挑戰、勇於說出人民的集體情感。

當台灣站在地緣壓力最大的位置，應更有自信在國際局勢發聲。加拿大證明，一個勇於表態、善於溝通、堅守立場的政府，是可以穿越外部危機與內部不安，贏得更大的民意支持。

（作者是政治學系畢業的上班族）

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