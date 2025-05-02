自由廣場》核終不應淪為能源政策的意識教條

◎ 邱羿軒

近期有關核能重啟的聲浪再起，部分在野政治人物與特定團體持續高喊「重啟核四」「延役核二」，甚至主張「非核不可」，將核能視為唯一解方，而對其他能源形式一概排斥。如此言論已脫離理性討論範疇，反映出某些「核終派」已從政策倡議者變質為單一信仰的「核終教」，在能源轉型已進入關鍵階段的今日，不但無法提出具體建設性方案，反而挾著懷舊情結與政治鬥爭，意圖扭轉國家本已走上的能源道路。

台灣目前供電穩定、備轉容量充足，能源轉型已逐步度過初期風險期。當務之急是持續強化綠能佈建、強韌電網及儲能建設，而非繞回已被社會多數共識否定的舊路。即使要重新評估核能角色，也應由專業機構依科學標準與成本效益進行評估，而非立法院一紙民粹法案就要強推實施，政治人物凌駕技術判斷。

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以核二廠延役為例，這是一座老舊電廠，設備壽限早已接近極限，其環境與安全風險甚至可能高於封存中的核四。能源政策本應朝向淨零轉型與能源多元化，非陷入二選一的虛假對立。更何況，能源決策具高度路徑依賴性，政策一旦選擇特定方向，就會排擠其他選項。以目前核能僅佔台灣發電結構約三％來看，其角色已日漸邊緣化，此時倉促重啟核能，對電力穩定與淨零目標並無實質助益。

核能體系並非支持者所說的「最純淨、最理性、最透明」。核二廠過去曾爆出更換六顆螺栓而耗資一億元，但單顆市價才兩千餘元。日前更查獲核二廠長貪污案，涉貪金額達二五○萬元。這些案例說明，核能產業同樣存在利益壟斷與監督黑箱問題，並非高舉「科技」與「專業」大旗就可掩飾其中的風險。

從經濟面看，國際投資機構Lazard最新報告（二○二四年六月）顯示，核能的均化發電成本（LCOE）高達每兆瓦時一七○美元，與燃煤、天然氣尖峰發電並列最高，不僅遠高於太陽能與風力發電，更是綠能的四倍以上。所謂「核電便宜」早已成為過時神話，今日核能反成最昂貴的選項之一。

單一能源信仰不宜成為政治鬥爭工具，核終派若真關心能源未來，就應投入在制度設計、風險管理與能源效率的提升方面，而非持續挑起社會恐慌，挾帶政治情緒杯葛政策執行。台灣能源轉型已進入調適期，需要的是跨黨派共識與政策穩定性，而非一群固守過往神話的信徒，試圖用教條式的方式支配政策方向。唯有回到科學與現實基礎，才是對全民、對未來負責的能源治理態度。

（作者是約僱公務員）

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