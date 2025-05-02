自由廣場》藍白兩黨的集體墮落

◎ 于則章

為了轉移整個黨機器疑似涉及系統性違法搞死亡連署的焦點，中國國民黨結合民眾黨在四月廿六日大力動員搞了一場「反綠共 戰獨裁」的政治集會，場面雖大卻乏正當性，更接連爆出疑似違法動員外籍移工充場面的爭議。

當天朱立倫高喊聲稱「人民怒火已經在全台各個角落展現，如果獨裁者（指賴總統）再不好好反省檢討，最後一定被人民推翻、趕下台」，親中色彩鮮明的台灣某電視台，用簡體字將這段話轉發到微博，卻立即被刪除，顯然已惹得習近平及中共高層不開心。

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同一集團的紙媒隨即用社評痛批藍白兩黨四二六集會的「反綠共」是「邏輯錯亂、自我矮化」，更有人發現，連一向被藍白支持者狂刷「綠共」的臉書與PTT等網站，居然也跟著噤聲，「綠共」這個詞馬上消失了九十％以上，坐實藍白果然是中國的網軍、協力者。

藍白兩黨既恐共又媚共，卻把民進黨貼上「綠共」，有人分析就如《修辭的陷阱》一書所說「我們最難放下的，不是錯誤的資訊，而是讓我們感覺安全的信念。」，對藍白領導者來說，「綠共」並非要讓支持者理解政治運作，而是要確保他們自以為站在對的一邊。

如今「綠共」與「獨裁」因中共懷疑藍白對他們指桑罵槐而強迫消音，逼得特定台媒不得不自行檢肅批判，可以想見藍白兩黨今後必不敢再提這兩個詞彙，免得惹主子不開心。

藍白兩黨墮落至極，連說話都得看中共臉色，實在是可憐又可悲，這等在野黨還有繼續存在台灣社會的價值嗎？

（作者是公務員）

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