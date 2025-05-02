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自由廣場》連署造假不斷 逃避不是辦法／國民黨必須正面回應社會質疑

2025/05/02 05:30

◎ 楊聰榮

國民黨在罷免連署活動中被控涉嫌造假及外洩個人資料，此事不僅暴露政治活動中的法律與倫理漏洞，更危及台灣民主體制。

依《中華民國刑法》第二一一條，偽造或變造公文書若足以損害公眾或他人利益，可處一年以上、七年以下徒刑，行使偽造文書者亦同。罷免作為公民監督公職人員的重要機制，任何造假行為不僅違法，更危害民主精神，動搖民眾對政治參與的信心。國民黨作為主要政黨，本應以高標準自律，確保公開透明，勿因程序不正義而致非議。

個資保護是罷免連署的另一焦點。若因管理不當導致個資外洩，可能違反《個人資料保護法》，須承擔法律暨道德責任。在數位時代，個資外洩不僅侵犯個人隱私，還可能被不法利用而損害社會信任。國民黨應立即虛心檢討資料管理流程，並對外說明防護措施。

罷免制度是公民的民主權利，其正當性仰賴程序的合法與透明。連署過程造假或資安疏漏，不僅損害參與者權益，更戕害民主體制。國民黨身為事件主角，本應主動配合調查，公開說明事件始末，提出改善措施。

民主的價值在於公平與公開，國民黨須以實際行動回應社會質疑，重新建立透明的連署機制、強化資安防護，承諾遵守法律規範。社會各界應共同監督該黨，確保政治活動不逾越法律紅線，維護民主制度的根基。

國民黨罷免連署涉及造假是對台灣民主的實質傷害，任何違法或失信的行為，都將對社會和諧造成禍害，國民黨亟須重新樹立負責任的政治典範。

（作者是新東向產業聯盟理事、中台灣教授協會理事長、台師大教授）

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