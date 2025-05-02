自由廣場》張淵翔違法風暴 謝國樑的危機處理讓人搖頭

◎ 魏家明

在民主政治的運作中，審慎拿捏公權力的使用界線是最基本也最重要的課題。當這道防線被跨越，不僅傷害法治，更褻瀆了民主精神。基隆市民政處長張淵翔因違法使用戶政資料以「助攻」罷免在野黨議員，正是令人憂心的案例。

冰山一角的個資危機

張淵翔已承認不當使用戶政系統資料，協助特定政治勢力進行罷免連署，此舉嚴重違反《個人資料保護法》且涉偽造文書。是否只是個人單獨犯行，或背後有更複雜政治操作，迄今仍撲朔迷離。

請繼續往下閱讀...

張淵翔雖已認罪，但在基隆街頭巷尾談論的卻是：這會不會只是冰山一角？無論如何，此事都暴露謝國樑治理的市府，對市民個資有很大的上下其手空間。戶政資料的管理，原本有嚴格存取權限與稽核制度，一個人要大量取得資料並不容易。疑點在於：張淵翔踩紅線行徑，是否有組織性的他人參與？謝國樑身為直屬長官，是否知情？甚至有無指使？都亟待釐清。一連串質疑，讓基隆市府已經輸掉信任。

危機處理引發質疑

更令人擔憂的是謝國樑市長對的危機處理方式。謝直到事件擴大發酵才「接受」張淵翔的辭職，而非第一時間主動調查暨追究責任。迄今，謝市長連一句正式道歉都沒有，甚至還說「刑法我很熟悉且謹慎」，讓市民傻眼，也被外界批評「太過閃躲、太過輕描淡寫」，不僅無法消弭公眾對市府公權力濫用的疑慮，更讓人覺得謝國樑心存僥倖，沒把市民憤怒當一回事。難怪地方傳言，「張淵翔認罪後立即向謝國樑市長請辭獲准，讓市民覺得似曾相識，認為切割、甩鍋的套路又來了」。

政治盤算與地方治理不可承受的重

在地人都知，張淵翔是前市長張通榮的兒子，讓張淵翔進入謝國樑團隊，原本是盼互利共榮，如今變成切割，死道友不死貧道，在地方政治打滾大半輩子的張通榮會怎麼想？吞得下這口氣？張淵翔雖去職，餘波恐續盪漾。

張淵翔事件已遠超過一個民政處長的去留，它暴露出地方政府在個資保護、政治中立及危機處理等多面向的嚴重弊端，此事發生在台灣地方罷免攻防漸趨白熱化之際，濫用公權力打擊政治對手絕對是民主不可承受的汙點。

民政處長請辭絕非事件終點，反而是正視問題的起點。眼看明年就是地方大選年，希望基隆市府治理鬆散的悲劇，能讓各縣市地方政府引以為戒。

（作者是退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法