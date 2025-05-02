自由廣場》鎮民代表會公義何在？ 苗栗縣苑裡公有市場攤商的哭泣

◎ 鄭暉煌

苗栗縣苑裡公有零售市場，是苗栗唯一被登錄為歷史建築日治時期的菜市場，也是全國少數由攤商主動爭取保留、成功登錄為文化資產的案例。這座場域見證百年來庶民經濟的演變、生活文化的累積與台灣濱海小鎮的日常樣貌，不只是攤商生計所託、苑裡子弟記憶所在，也是許多台灣人熟悉的風景。

二○一八年市場遭遇火災，攤商和鎮民殷殷期盼修復重建。今年文化部核定補助苑裡鎮公所六千多萬元，客家委員會主委也於四月親自來到苑裡視察，允諾補足剩餘經費缺口，中央部會表達對苑裡市場價值的肯定，對我們來說，這是多年努力終於看見的曙光。

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原以為重生的契機已在眼前——然而，今年四月十六日，地方的鎮民代表會卻擱置不通過追加預算案，導致中央補助無法入庫、歷史建築修復工程也遲遲無法啟動。

我們攤商內心五味雜陳，一方面感謝中央對苑裡市場價值的高度肯定和苑裡鎮公所的積極爭取經費；另一方面，卻因地方立法機關鎮代會的拖延，讓所有努力陷入停滯而感到無奈。

近期，台灣社會正掀起一波對政治的反思。我們看見越來越多公民站出來，批判立法機關濫權凍結預算，讓行政機關無法順利推動政策。苑裡市場目前的窘境，何嘗不是另一個縮影？從中央到地方，都有民代不問民意，只用擱置、凍結、拖延，癱瘓行政、阻礙建設，最後受苦的，永遠是我們這些第一線的百姓。

記得去年白沙屯媽祖回鑾，曾駐駕市場為我們祈福，全鎮動容。如今，媽祖再度起駕，我們卻仍等不到開工的日子，等不到鎮代會通過預算。神明庇佑給了我們信心，但市場要修得起來，不只要有好的行政首長，也要有好的民代願意傾聽民意、在意我們的生活發展，而不是為了政治鬥爭機關算盡，卻犧牲百姓權益。

一座地方市場的未來，是庶民文化能否在生活中延續的試金石，也是鄉鎮創生的重要指標。讓苑裡市場浴火重生、再現光榮，攤商有地方安心做生意，街區恢復生氣，也讓年輕一代看到，台灣小鎮還是有希望的。期許台灣更多政治人物要為了下一世代著想。

（作者是菜市場攤商、苑裡百年市場災後重建自救會會長）

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