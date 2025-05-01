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自由廣場》台灣應模擬應變 從西葡大斷電看危機處斷措施

2025/05/01 05:30

◎ 蔡裕明

西班牙與葡萄牙四月廿八日遭遇全國性大停電，影響及於伊比利半島、法國西南部及安道爾，導致交通號誌停擺、火車癱瘓、通訊中斷、醫院運作受阻、ATM當機。西班牙內政部宣布國家緊急狀態，啟動國安會議危機處理機制。歐盟指這是「歐洲近年最嚴重基礎設施危機」。

西葡大停電不僅是能源事故，更暴露出歐洲電網在極端條件下的「結構脆弱性」。西國國家電營運商指出，停電起因為歐洲電網出現「強烈振盪」，在短短數秒內驟減六成電力，進而出現連鎖斷電效應。儘管伊比利電網與摩洛哥、法國有跨國互聯機制，雖緊急調度鄰國能源支援，惟電力的備援網路在面對系統系失靈時不足以發揮即時作用。兩國雖排除網路攻擊與外部破壞之可能，但仍啟動「潛在恐攻」機制進行刑事偵查，反映出當代國土安全須同時面對實體破壞與資訊入侵的雙重風險。

西葡停電事故更是考驗國家應變機制與跨境協調能力的壓力測試。西班牙隨即啟動應變計畫，調度警力維持公共秩序，西葡兩國總理進行首長熱線，並經由歐盟協調法國、德國與義大利提供電網技術支援。同時，兩國皆調度電力以優先恢復醫療院所與交通樞紐，西班牙軍方調動發電車以支援機場與鐵路設施，確保基礎服務不致全面癱瘓。停電期間，民眾湧入商店搶購民生必需品及照明設備、收音機等基本生活物資，凸顯社會對於「基礎生活資訊中斷」的高度不安，也呼應歐盟才在三月底提議必須儲備七十二小時的戰略物資。

西葡事件應不是「黑天鵝」，更是全球極端氣候與電網互聯下的預演劇本。而且，台灣更處於「無跨國電網支援、無多備援電源」的孤島狀態，面對潛在敵對勢力的軍事與數位威脅，風險極大，亦凸顯強化能源系統防禦性韌性之必要性，以及對混合型災難情境（如氣候極端＋資訊失聯）時的風險預演與評估等機制。

（作者是實踐大學會計暨稅務學系副教授）

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