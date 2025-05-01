自由廣場》回應連勝文 政治貞操蕩然 國民黨早就死了！

◎ 竹木一工

連勝文說：如果不是國民黨，兩岸早就開戰了。連勝文如此自我吹噓，但國民黨的主子中共，又是如何看國民黨呢？

中共智庫孵化重鎮、中國社科院旗下的《紅色文化網》，早在二○二三年十一月廿九日就刊出一篇「國民黨早就死了！」的文章，指出這個世界上有三件最可笑的事，就是和妓女談感情、和騙子講信用、和國民黨談統一中國；還說，國民黨爛透了，政治是要有貞操的，但國民黨真的沒有，國民黨一叛建黨綱領、二叛人民大眾、三叛民族大義…。

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文章把國民黨拿來跟妓女與騙子相提並論，這種說法與中共國防大學防務學院院長、中國人民解放軍少將、中共建國元老朱德的孫子朱成虎指控國民黨到大陸宣揚和平統一的人，都是來「騙吃騙喝的」異曲同工。真是，生國民黨者，孫中山；知國民黨者，中國共產黨也。

論政治貞操，國民黨潰逃來台後，從反共急先鋒，逐漸質變成今天的舔共哈巴狗，其黨籍前總統馬英九更贏得「馬唯中」的渾號，整個黨成了國際認證的親中政黨；論政治騙術，來台之初，國民黨信誓旦旦反共，從夸夸其談「一年準備，二年反攻，三年掃蕩，五年成功」，到慫恿國人拋頭顱灑熱血，殺朱拔毛為國犧牲，還發放戰士授田證做為信物，…，到如今的組織犯罪－偽造文書、死亡連署，一路走來，騙術翻新，騙性不改。

近日，國民黨眼見毀憲亂政，引爆全民反共運動，執意罷免共匪立委，為了反制罷免，國民黨使出組織犯罪，偽造文書的騙術，被戳破後，又出新招，紮個稻草人來打，宣稱要罷免賴總統，把國人當憲法白癡，這項招術與當年的「一年準備，二年反攻，三年掃蕩，五年成功」及戰士授田證如出一轍。

孫中山夫人宋慶齡一九三一年在報紙上公開宣佈：「國民黨已經滅亡，我們不必惋惜」，這是國民黨的靈魂死亡，一九四九年國民黨潰逃來台，中共宣稱其肉身死亡。如今的國民黨才是政治上的稻草人，只能騙騙不明就裡的人，遑論其貞操與信用？ 百年大黨落到這步田地，可憐亦可悲，朱立倫難辭其咎。

（作者從商）

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