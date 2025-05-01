自由廣場》逆境下的人民行動 混搭出美麗台灣的未來

◎ 鄭志隆

維基百科說，在音樂、服飾和網際網路上有混搭文化（Remix culture），是一種鼓勵以結合或改編現有素材的方式來創作衍生及創新作品或工藝品的社會文化。流行上的混搭也好，藝術、商業和教育上的跨領域合作也罷，都是為生存發展。

台灣的社會從南島語族開始，混搭了西班牙、葡萄牙、荷蘭、明清、日本、中國大陸移民、新住民等的歷史文化，成了運用混搭技術生存發展的世界級典範。

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於是，政治上有高智商的市長混搭低級度的言行；民主國家的父母官混搭共產極權的毛澤東思想；政客混搭了黑道，政黨為私利而混搭共產黨；台灣的首都讓「章姓混搭蔣氏」的人當上市長；還以市長之尊混搭平民身份，法有明文卻混搭帶頭違法；連署造假居然混搭執法太嚴；在總統府前盡情咆哮竟混搭說要戰獨裁；宛如台北士林的表演藝術中心造型，臭豆腐混搭了半顆皮蛋。為非作歹身繫牢獄的梟雄竟混搭政治謀殺司法迫害的哀兵鬧劇。

宗教上的文化鷹架，政治掛黑道商演的混搭已是常態。飲食的混搭更是五花八門，口腹之慾的滿足混搭健康代價與健保的巨大支出，高粱混啤酒我也醉了！

處在地緣政治兇險的國家，混搭了樂天奮進的人民，在世界級混搭奇景環境，繼續神勇活力的生活著。胡作非為的政客混搭撥亂反正的公民行動；人民的覺醒混搭無畏勇氣，阻止台灣號列車失事；台灣花香四溢之美混搭了龍蛇雜處之醜，需要智慧編排調和；台灣人在兩大強權中混搭出頂天立地的姿態，祈禱蒼天福佑寶島福爾摩沙！

（作者從事教育）

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