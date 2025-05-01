自由廣場》習近平扛得住「系統性風險」危機嗎?

◎ 郭索

中國共產黨總書記習近平日前在政治局會議上強調，「必須守住不發生系統性風險的底線」，此話語氣沉重，透露出他對中國當前局勢的深層焦慮。事實上，他最擔心的系統性風險，正逐步展開。美中貿易戰白熱化，出口訂單流失、企業倒閉潮與地方債務危機層層堆疊，使得中國經濟外部受困、內部失血；而青年失業、消費信心崩塌、房地產泡沫破滅，更讓社會底層的不滿情緒一觸即發，這些現象正醞釀著一場全局性崩壞的風暴。

更嚴重的是，中國對外策略錯誤地走向宛如「義和團式」的盲目對抗。面對美國加徵關稅與圍堵，中國非但未謀求實質談判出路，反而採取強硬抵制與宣傳戰術，企圖透過鼓動全球南方國家聯手對抗美國。然而，訪問越南、柬埔寨、馬來西亞的過程中，習近平所遭遇的，是表面歡迎、實則疏離的外交冷淡。東南亞諸國以自身國家利益為重，不可能陪中國一起自絕於以美國為核心的全球經貿體系。

請繼續往下閱讀...

中國若繼續否認現實、拒絕與美方展開實質談判，而只一味高喊「奉陪到底」，則系統性風險將在多個層面同步爆發。首先是經濟面，出口市場失血難以補回，內需提振效果有限，地方政府債務違約將加劇銀行壞帳問題，最終引發金融系統危機。其次是社會面，青年長期失業、房價暴跌、物價上漲，將使社會不安升高，街頭抗議、維權運動恐會從零星擴大成波段式群體事件。更致命的是政治面，當經濟失序與社會動盪交織，體制內菁英與基層官僚若出現大規模離心與失控，將動搖習政權根基，進而出現習近平最害怕的「灰犀牛事件」：表面上可預見但無力阻止的大崩壞。

習近平的「守住系統性風險底線」，正反映出當局對經濟斷裂、社會動盪與政治崩壞的高度恐懼。遺憾的是，中共的思維仍停留在鬥爭與煽動之中，而非在全球規則中尋求合理調整。中國若持續將國內經濟困境歸咎於外部圍堵，並以義和團式的集體憤怒取代理性修正，不但無法避免風險，反而會將自己推向更黑暗的失序深淵。

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法