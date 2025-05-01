自由廣場》黨、政、選委會三位一體的大作弊

◎ 朱孟庠

基隆市民政處長張淵翔利用戶政系統，協助罷免連署事宜，張已認罪，但謝國樑市長沒有道歉，沒將張解職，直到下午才緊急切割，目前基隆、宜蘭都是黨、政、選委會三位一體大作弊，另國民黨新北市黨部書記長鄭貞容任新北市選委會委員也因幽靈連署被收押。還有人惡意冒用「微光花蓮」罷團名義，濫寄格式不合的連署書搞破壞；罷許智傑領銜人朱磊能大言不慚：「黨的利益前沒有個資可言」「黨抄黨員名冊有錯？」

國民黨全國地方黨部組織性偽造文書外，竟連執政縣市的政務官也涉盜取民政資料，違法搞假連署，腐敗至極，目無法紀。民主的真諦在法治，司法被威脅，民主則潰敗，司法嚴查，則提升公民對司法的信心。民主不容踐踏，張淵翔認罪、黃呂被法官裁定羈押，破窗效應，且連破兩窗，國民黨如何面對國人？

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這批黨國餘孽如此視法律為無物，莫非是仗著共產黨在背後撐腰？民主暨司法體制不容毀壞，清理黨國餘毒刻不容緩。二○一八年國民黨的「反空污」、「反深澳」、「反核食」三公投案的死亡人數、連署總數、偽造數量幾乎雷同，就是系統性、結構性作弊，這黨作弊慣了，如今動搖國本，非嚴辦不足以遏止。

國民黨擅長基層綁樁，里鄰長不乏國民黨細胞，連署巷戰中常見黨國監控體制猶存在地方「趕快啦，鄰長出來了」，「昨天在公園簽就被拍照，傳到群組裡都被罵」……地方利益交織，組織系統綿密，在過去的罷免案、公投案，不乏抄襲黨員名冊，或列印旅遊名單，由地方頭人或里長按圖索驥，在人情壓力下讓家戶難以拒絕簽名。

普廷因對烏克蘭的錯誤認知，而魯莽攻烏，導致一連串損人損己，國民黨連勝文等人對中國釋出「九○％的台灣人認同自己是中國人」的錯誤訊息，不啻鼓動中共對台用兵，可惡至極！救台灣先從大罷免救起，經濟選民請顧全國家大局，正藍請響應兩蔣清黨，都要挺身而出。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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