自由廣場》立刻停止動用市政機器迫害民主

◎ 陳啟濃

「罷免藍委」運動開始，就發生花蓮縣戶政人員登門按鈴向民眾查證，導致參與連署罷免的縣民遭受縣府「查水表」的恐怖體驗，舉國大為譁然，後來國民黨為了反擊而展開連署「罷綠委」，國民黨執政縣市竟然違法動用市政機器，基隆市政府就有民政處長操作戶政系統取得市民資料，涉及偽造連署文件，震驚社會。

國眾兩黨口口聲聲中央政府動用國家機器進行政治迫害，但隨著司法偵辦的腳步，人民看到的卻是國民黨各地方黨部的黨官，一個一個經不起調查，甚至被法官裁定收押禁見，更可怕的是竟然有市府官員知法玩法，黨政不分，遂行侵害個人隱私、偽造文書。種種惡行更見證該黨不擇手段的醜惡百態。

請繼續往下閱讀...

民進黨原住民立委伍麗華更接獲原住民檢舉，指父母過世多年，竟然也出現在國民黨「罷綠委」的連署名單上。國民黨抄名冊造假的經驗豐富，從早期的買票已練就此惡質傳統。台灣社會有句話說國民黨沒有買票就不會選舉，從這次該黨多處執政縣市頻傳連署作假名冊，驗證了多年傳言洵然不虛。

國民黨過去掌控國家機器，製造白色恐怖，壓制言論自由，迫害人權。如今雖然失去中央政權，但在地方執政卻擁有多數版圖，如今被查出官員動用市政機器，進行順我者昌、逆我者亡的恐怖政治迫害。台灣想要擁有真實的自由民主，除了貫徹「大罷免」之外，還必須喚起人民徹底覺醒，改變地方執政版圖，人民才能擺脫市政白色恐怖的陰影。

（作者從事政治評論）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法