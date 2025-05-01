社論》「戰獨裁」還是「戰台灣」?

四月，堪稱台灣主權月。十七日，「馬關條約」一三○週年，當年大清帝國將台澎永遠讓與日本帝國。二十八日，「舊金山和約」生效七十三週年。本土社團要求，「舊金山和約」明確列入教材，令台灣民眾認識自決建國的權利。二十九日，連胡會二十週年，馬英九們響應解放軍武嚇台灣同屬一中，警告賴總統「揚棄台獨建國幻想」。稍前幾天，美國的聯合國華裔副政治參事吳婷，於安理會嚴詞批評中國，為孤立台灣而誤用聯大第二七五八號決議。內聚力，離心力，在台灣國家正常化之路，正以更大的張力對峙中。

川普二．○，正在顛覆舊的全球秩序，這對我們的國家願景，同時帶來機會與挑戰。審慎地說，邁向正常國家之路，我們得先確保民主行穩致遠。當今世界，非民主、不完全民主，佔國際成員之多數。台灣的民主，也正面對內外敵對勢力的挑戰。這對二三○○萬人提出新的考題：台灣的國家之路會不會一路順暢？成功的民主國家，不是天上掉下來的禮物。目前全球充滿失敗國家，它們的主人充滿高於我們的挫折感。而台灣的民主現在進行式，預卜將來會進入成功或失敗國家俱樂部，老實說並不確定。

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最近，「戰獨裁」成為藍白順口溜。作賊喊捉賊，其實這個內宣的潛台詞就是「戰台灣」。所以，真正令人提心吊膽的，不是所謂「戰獨裁」的對象。因為，「戰獨裁」者違憲修法、弱台利中，他們指控的獨裁者，卻只能依法招架。反倒是，「戰獨裁」者形同對岸獨裁者的附庸，甘當境外敵對勢力「戰台灣」的馬前卒。公民凍袂條，發起大罷免，反制「藍白國會獨裁」，令若干惡僕欺主的民代惶惶不可終日。白營為柯文哲弊案官司衝司法禁區於先，藍營為黨工偽造死亡連署衝司法禁區於後，而且兩者沆瀣一氣、狼狽為奸。所以說，大罷免才是名副其實的「戰獨裁」。只可惜，八白委不分區，無法可罷。

「藍白國會獨裁」，憑什麼底氣如此囂張？表面上，因為席次過半，藍白自認已獲多數選民授權，只要我們喜歡，沒什麼不可以。大家不妨想想，國民黨從反共到通匪，把同屬一中當作和平符水，為對岸獨裁者效勞以台制台，這樣的「赤共側翼」，何以在選舉立於不敗之地？雖說，民主時代，頭家越來越聰明了，只不過，國民黨依舊是盤根錯節。抽象地說，台灣有個「民選政府」，但另外還有一個「深層政府」。它是國民黨威權統治的餘孽，無法忘懷「接收台灣」的高人一等與特權利益，分布在軍警、情治、外交、司法、教育、宗教、企業、社團、媒體、娛樂等領域，那些人的認同宛如民主絕緣體，不分年紀地效忠於、眷戀於威權體制。最好的例子莫過於，民進黨首度執政之後，二○○八馬英九班師回朝，那個「深層政府」馬上就回來了。二○一六之後將近十年，若以為「深層政府」就此解散，那叫做迷信民主形式的輕敵。甚至可以說是，不知道敵人在哪裡的天真。

為什麼，「深層政府」，至今猶在？有興趣的人，應當深入研究。而據我們的觀察，很大的因素出在，「轉型正義」沒有做全套。大體上，李登輝的主題是民主化、本土化，二二八道歉補償，至於蔣氏留下的國民黨，是他不可或缺的工具，不義黨產也被他合理化。阿扁執政，「正名」是主旋律，「大中至正」換上「自由廣場」，「中正紀念堂」改為「國立台灣民主紀念館」，國營事業中國、中華抬頭改名「台灣」。到了小英，追討不義黨產時有所聞，但司法訴訟曠日廢時。這些型態的轉型正義，當然有其意義，缺點在於沒有觸及、拆解「深層政府」。於是乎，外來統治時代的主角、幫凶、附隨，到了民主時代仍可享有公民待遇，尤其是選舉、服公職獲得保障。如此一來，民主不啻維護了轉型正義對象的「反民主權利」！以真相和解取代追究到底的轉型理想，是不是有點自掘墳墓的味道？最恐怖的是，那些威權餘孽靠勢北京，深信台灣「被統」的話，正可回到美好的過去。民主，可以這樣請客吃飯，讓客人吃飽掀桌嗎？

所以說，諸如「武統中配」、「通匪政客」等，打著民主反民主，賴政府依法處置，那才對得起頭家，那才能捍衛民主。黨政民代，到中國參訪，與共幹交流，最起碼行程要揭露，不能讓台灣人民被蒙在鼓裡，選舉時還盲目投票給那種人出賣自己，這才是善盡保護頭家的職責。為政不在多言，把對的事情做對，那就對了。

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