新聞線上》四一九和四二六真的不一樣

四一九「拒絕統戰，守護台灣」大會，是由網紅發起，訴求反對中共滲透及統戰，守護台灣的民主自由，呼籲全民支持大罷免。（資料照）

記者陳杉榮

最近總統府前凱道有兩場大型群眾集會，發起人不同、群眾不同、訴求不同、效應也不同。人民享有集會遊行的權利，這是台灣民主的彰顯，但國民黨竟然不就罷綠連署造假痛自檢討，還自我感覺良好的說四二六比四一九人多，「我們氣勢比較好」，真的讓人為這個黨感到悲哀！

這兩場群眾活動有基本的差異，四一九「拒絕統戰，守護台灣」大會，是由網紅發起，訴求反對中共滲透及統戰，守護台灣的民主自由，呼籲全民支持大罷免。這場集會沒有政黨動員，凱道多得是年輕的面孔，跨越黨派、省籍、階層、族群和年齡。中華民國國旗和台灣獨立旗幟一起飄揚在凱道上，一點也不違和。

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四二六是朱立倫發起，是典型的政黨動員群眾大會，為了壓制盧秀燕和蔣萬安，朱立倫不談合憲的倒閣，反而邀民眾黨支持不可行的賴清德總統罷免案。當看到小草們捧著貪污犯柯文哲的照片，說要把阿北救出來，這場聲討賴清德大會，早已大打折扣。當柯文哲收賄的事實出現在起訴書，只有朱立倫和黃國昌看不見。去年挺柯的許多小草，早已醒了，不再受騙！

朱立倫訴求「反綠共戰獨裁」，民進黨是共產黨嗎？朱敢這麼說，中共都不敢聽！台灣民選政府是獨裁嗎？當看到在野黨立委天天在立法院對著官員頤指氣使，退休軍公教領著高額退休金天天罵政府，藍營寫手在網路群組天天痛罵民進黨，就知道台灣根本不具「獨裁」的資格。國民黨的反獨裁不過是，以前我都抄名冊，為什麼這次不可以？「賴清德，你獨裁！」

觀察兩場集會群眾結構，四一九有太陽花青年救國的味道，群眾的焦點是反共、救國。四二六北部群眾以退休軍公教和藍營支持者為大宗，其他縣市則是地方派系動員坐遊覽車來，他們未必是要「戰獨裁」，更不是支持中共，只是對民進黨和賴清德不爽。其實四二六的群眾可以回家問問年輕人，「今天你罷了沒？」應該會得到讓他們血壓飆升的答案。

朱立倫無視憲法門檻規定，說五二○後要罷免賴清德總統，傅崐萁加碼說要彈劾賴清德，顯見朱傅二人一路錯到底，生怕大罷免溫度不夠高。現在連基隆市民政處長張淵翔都坦承犯罪，洩漏個資給國民黨黨工，朱立倫如果認為胡作非為、貪贓枉法都不用受法律和選民制裁，繼續惡意攻擊司法，那麼就請他等著，大罷免的海嘯就快來了！「團滅」為期不遠。

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