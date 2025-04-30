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社論》以常識常理檢驗藍白426凱道集會
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林修民 半導體看天下》長期投資地區的東升西降—從日本書店看日本的競爭力
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社群
名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》美國在聯合國安理會批判中國濫用2758決議
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自由廣場》寄語正在為家園努力的人／你並不孤單 讓我們一起建造台灣
自由廣場》國民黨系統性罷免造假的背後
自由廣場》沉默的大多數 述說了什麼？
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自由廣場》漫畫：馬9趴
2025/04/30 05:30
◎ 樂子
漫畫：馬9趴
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