自由廣場》（林保華專欄）中國港澳辦：美國要我們的命！

中美關稅戰持續，港澳辦主任夏寶龍不久前在香港全民國家安全教育日的視訊主題演講說：香港是美國最大貿易順差地，美國對港加徵關稅屬蠻橫霸道，讓世人看清美國見不得香港好。然後他大呼：「它不是要我們的稅，而是要我們的命。」他呼籲香港工商界繼續發揮推動經濟發展的主力軍，「永遠不捨大義、不忘國家利益」，為香港繁榮穩定注入更多活水。他還警告說：在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的，絕不會有什麼好下場。

香港對美貿易的順差來自向中國轉口禁止輸入中國的美國商品，因此並不光彩。是中國見不得香港好，用國安法踐踏基本法，所以美國也以九七前制定的《香港政策法》取消了香港的特殊地位。過去北京違背了多少承諾，美國都不認真追究，導致他們以為可以為所欲為，如今美國認真起來，他們才驚呼美國「要我們的命」。這種話當然來自習近平。

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美國對台灣也有《台灣關係法》，不論民主黨還是共和黨執政，都一再向北京重申，如果北京不相信，以為是說說而已，真的破壞台海和平，那時兵戎相見，才是真正要了中國共產黨的命。如果中共不信，可以試試，但是習近平要把逃命路線先找好，看哪一個國家願意收容他。

夏寶龍要香港工商界學習當年韓戰聯合國對中國實行禁運時霍英東如何走私向中國進口戰略物質。香港正派的工商界人士怎麼會這樣做？他們也不願意在這混亂時刻投資，夏寶龍一再呼籲他們要愛國也沒人理睬夏，因而惱羞成怒，恐嚇說：反中亂港分子並沒有被消滅，部分逃到國外興風作浪，部分偽裝成普通市民，隱匿在社會人群中伺機禍亂香港；若有人認為只要發展經濟就無安全問題，屬掩耳盜鈴、自欺欺人。

他這種恐嚇讓好多人看不下去，九七前就迎合中共的中文大學教授，現任全國港澳研究會顧問劉兆佳就說，目前的思想及心理戰須爭取民心，政府可團結各界「建立防火牆」，「毋須下下拉人封艇」。

看來北京真的亂了手腳，習近平一直呼籲對美國要「敢於鬥爭」，因美國是紙老虎。但自己不敢站在第一線，卻要香港人去衝鋒、去走私。外媒指出中國已派人到美國談判，中國卻說是「混淆視聽」，韓媒披露中國財政部高官帶了十個人，清晨七點就進入美國財政部大樓，中國沒有駁斥，是不是進去「對話」而不是「談判」。習近平想做英雄卻挺不起腰，川普一再說習近平是他的好朋友，習卻不敢接招，搞成現在一團亂局。他以為把輸美商品轉向中國的「命運共同體」就可解決問題，那就要看非洲與中亞有幾個國家願意開大門接受中國傾銷的產品。

香港的爪牙無法承接中共交下的救命大任，台灣的中共同路人有這個本事嗎？「反共」已成目前全球大趨勢，順則昌，逆則亡。

（作者林保華是資深時事評論員）

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