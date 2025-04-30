自由廣場》（鏗鏘集）獨裁黨性未轉型 政治騙術亂台灣

◎ 李敏勇

中國國民黨在政治民主化之前統治台灣五十五年：一九四五到一九四九以大中國名義；一九四九年到一九九六年以小中國統治；一九九六年總統直選，才勉強脫離中國體制。其中，一九四九年到一九八七年，戒嚴長達卅八年。「動員勘亂臨時條款」宰制直到李登輝執政時期的一九九○年代才終止。蔣介石被類比為蘇聯的史達林、德國的希特勒、義大利的墨索里尼，顯示了權力之惡的歷史。國民黨忘了獨裁正是它的歷史之惡及黨國烙印嗎？竟在民主之國誇言戰獨裁而自揭惡歷史。

台灣的寧靜革命容留中國國民黨在民主的競合中有執政機會，馬英九甚至兩屆總統執政了八年。但國民黨並未真正自重仍以中華民國為名義的台灣國家，在失去政權壟斷條件下，無視中國共產黨仍以消滅中華民國為其「中華民族偉大復興」的野望，也違背長期「反共愛國」的虛妄口號，轉向「反獨促統」的背反台灣之路。

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台灣當前政局紛亂出自中國國民黨的背反走向，國民黨一九九四年失去台北市長，二○○○年失去中華民國總統，都因所謂外省權貴不服台籍黨人而造成。現在，國民黨為抵制民進黨，藍白看似貌合，但台灣人民主意識已更鞏固，中華民國台灣更趨向台灣化，已非聯共制台的國民黨所能逆轉。

現在的國家認同已超越刻板的「本省人」和「外省人」區分，而形成認同「中華民國／台灣」與認同「中華民國／中國／中華人民共和國」的區塊。自由民主對應極權專制，形成台灣與中國的差別。新世代、新新世代的台灣人民已超越從前本省人和外省人的區分，更形成「台灣人」和「中國人」的差異認同，一些深藍人士挺身參與罷免藍委的行列已反映這種現象。

台灣現在是以「中華民國」的權宜國號的國家，這個國號不見容於中華人民共和國而非不見容於台灣人民或政黨，中國國民黨在中華民國被逐出聯合國後，寧失台灣的國家條件，執意於中國意理的國家，以「中華台北」束縛了台灣的國家形貌。國民黨脅廹台灣人反攻大陸不成，貽害台灣。

對民主化自由化的台灣冠上「獨裁」帽子，是國民黨鬧出國際笑話，台灣的公民力量應該會發揮更大的民主力量補強台灣。

（作者是詩人）

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