晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）獨裁黨性未轉型 政治騙術亂台灣

2025/04/30 05:30

◎ 李敏勇

中國國民黨在政治民主化之前統治台灣五十五年：一九四五到一九四九以大中國名義；一九四九年到一九九六年以小中國統治；一九九六年總統直選，才勉強脫離中國體制。其中，一九四九年到一九八七年，戒嚴長達卅八年。「動員勘亂臨時條款」宰制直到李登輝執政時期的一九九○年代才終止。蔣介石被類比為蘇聯的史達林、德國的希特勒、義大利的墨索里尼，顯示了權力之惡的歷史。國民黨忘了獨裁正是它的歷史之惡及黨國烙印嗎？竟在民主之國誇言戰獨裁而自揭惡歷史。

台灣的寧靜革命容留中國國民黨在民主的競合中有執政機會，馬英九甚至兩屆總統執政了八年。但國民黨並未真正自重仍以中華民國為名義的台灣國家，在失去政權壟斷條件下，無視中國共產黨仍以消滅中華民國為其「中華民族偉大復興」的野望，也違背長期「反共愛國」的虛妄口號，轉向「反獨促統」的背反台灣之路。

台灣當前政局紛亂出自中國國民黨的背反走向，國民黨一九九四年失去台北市長，二○○○年失去中華民國總統，都因所謂外省權貴不服台籍黨人而造成。現在，國民黨為抵制民進黨，藍白看似貌合，但台灣人民主意識已更鞏固，中華民國台灣更趨向台灣化，已非聯共制台的國民黨所能逆轉。

現在的國家認同已超越刻板的「本省人」和「外省人」區分，而形成認同「中華民國／台灣」與認同「中華民國／中國／中華人民共和國」的區塊。自由民主對應極權專制，形成台灣與中國的差別。新世代、新新世代的台灣人民已超越從前本省人和外省人的區分，更形成「台灣人」和「中國人」的差異認同，一些深藍人士挺身參與罷免藍委的行列已反映這種現象。

台灣現在是以「中華民國」的權宜國號的國家，這個國號不見容於中華人民共和國而非不見容於台灣人民或政黨，中國國民黨在中華民國被逐出聯合國後，寧失台灣的國家條件，執意於中國意理的國家，以「中華台北」束縛了台灣的國家形貌。國民黨脅廹台灣人反攻大陸不成，貽害台灣。

對民主化自由化的台灣冠上「獨裁」帽子，是國民黨鬧出國際笑話，台灣的公民力量應該會發揮更大的民主力量補強台灣。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書