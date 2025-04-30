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自由廣場》沉默的大多數 述說了什麼？

2025/04/30 05:30

◎ 李智揚

台灣的選舉總是充滿驚奇。這一次，國民黨終於在「沉默的大多數（silent majority）」這個詞上，交出一份完美的答案卷。

當年尼克森喊出這句口號，只是期待不吭聲的中產階級能幫他撐住搖搖欲墜的越戰政策。他相信，街頭抗議聲浪雖大，但真正穩定國家的是那些沒有發聲的人。那時候的沉默，至少還是「活著的沉默」。

更早一點，十九世紀的湯瑪斯‧卡萊爾也說過，但意義不同，「沉默的大多數」指的其實是死去的人。那些沒有聲音、無法抗辯，卻佔據人類歷史大半的人群。他們不投票，不抗議，也不會在民調中出現。他們只存在於墓碑和歷史，作為一種無聲但巨大的存在。

從而，當國民黨在連署表格填上一排排往生者的姓名時，他們做到了歷史上的高度一致：真正地，從字面意義上，喚醒了沉默的大多數。

別的政黨忙著爭取年輕人的目光，國民黨領先一步，跨越生死界線，向另一個世界的選民遞出連署表格。

畢竟，活人難以掌控，死人才夠聽話；選舉變化太快，墳墓裡的名單才夠穩定。與其費心追隨民意，不如直接向無法反悔的人尋求支持。從操作的角度看，這無疑是高明的；從倫理的角度看，也符合國民黨的一貫傳統，把一切本應活生生討論的問題，交給不存在的權威來裁定。

國民黨或許心裡早已明白這個道理，只是過去不好明說，如今終於大方展示，證明自己深諳「沉默大多數」的真諦，並且身體力行。

只是，當死人也能投票、連署、表態支持，這場選舉還剩下多少活人的份量？

又或者，國民黨自己早就是沉默大多數的一部分，只是尚未通知遺族。

這不是連署，而是招魂；這不是民主，而是考古。

（作者從事畜牧）

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